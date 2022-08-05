消費券｜$2000賺到盡攻略　八達通用戶4招賺多$475　兼儲印花積分

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府消費券第二階段接獲26萬個「轉會」申請，仍毫不動搖八達通的龍頭地位，仍有逾400萬人以八達通領取消費券。近日多間零售商戶均推出消費券相關優惠，《香港01》經計算後發現，若在OK便利店領取消費券，再分單購買超市或7-Eleven便利店的現金券，兼儲八達通印花及yuu積分，用戶共計最多可賺取475元。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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去年本港共有631萬人領取消費券，當中佔七成（約442萬人）以八達通領取。政府於前（3日）日公布，消費券第二階段共收到26萬名上階段用戶申請轉用其他支付工具，假設悉數人士都棄用八達通，最少仍有416萬人繼續領取八達通消費券，還未計算29萬個新登記領取消費券人士內，有多少人使用八達通領取消費券 。換言之，八達通消費券仍穩守本港電子支付龍頭位置。相信精明的消費者，均希望面值2,000元的消費券加碼至最大化，下文將教你如何「賺到盡」！

到OK便利店領八達通消費券先賺20元

消費券派發首日（7日）早上7時，「OK齊齊印」會員於OK便利店領取八達通消費券，可獲4張5元電子現金券。至於非會員亦可獲4張5元現金券收據。該現金券可在9月6日前，消費滿20元使用。

惠康萬寧買大額現金券再賺現金券 兼儲yuu積分

惠康超級市場︰由8月5日至9月1日，推出現金券優惠，每購買1,000元送50元；買2,000元送120元，更額外送120元品牌優惠券，視乎供應售完或送完即止。每人限購10,000元現金券，有效期至9月29日，並不適用於網店。

萬寧︰由8月8日至8月31日，同推現金券優惠，每購買1,000元送50元，買2,000元送100元，買3,000元送200元，視乎供應售完或送完即止。每人每日限購3,000元現金券，有效期最少一年。現金券不能在yuu折扣日，或其他優惠時段使用，亦不適用於網店。

7-Eleven便利店︰由8月7日至9月30日，亦推現金券優惠，買300元（10張30元現金券），即送30元現金券，及贈送1,000 yuu積分，視乎供應售完或送完即止。現金券有效期至明年1月31日；額外贈送的30元現金券，有效期至今年10月31日；並不適用於購買香煙或服務項目。

購買及使用現金券均可賺yuu積分

此外，購買或使用上述現金券，均可儲yuu積分。若yuu已綁定八達通，每消費1元可獲1個積分。積分亦可換作惠康、7-Eleven便利店、IKEA、KFC等商戶的現金券，其後在使用現金券時，每1元亦可換作1分。即購買及使用現金券，均可賺取積分，等同於雙倍積分。

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儲12個八達通印花再賺200元

八達通早前推出「易用易賞」優惠，由8月7日至9月30日，以八達通消費券，單次零售消費滿200元，即可獲印花1個。首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50元增值額。八達通更再設100萬名額，讓集齊12個印花的客戶，賺取150元現金獎賞。即用戶最高可賺200元增值額。

此外，為了挽留現有登記用戶，八達通將送贈5個「易用易賞」 印花。即現有用戶只須再儲3個印花（最低消費600元）便可賺50元；一共儲7個印花（最低消費1,400元），則可賺200元。

7-Eleven買2,100元現金券賺足475元

綜上所述，若以7-Eleven便利店現金券為例，合共可賺取最少面值475元︰

． OK便利店領取八達通消費券，賺20元現金券。



． 7-Eleven便利店分開7次購買現金券，共花2,100元（自付100元），賺210元現金券及7,000 yuu積分。



． 7次滿200元零售消費，可獲八達通7個印花，再賺200元增值額。



． 7,000 yuu積分可兌換其他商戶的現金券，例如6,000yuu積分，可換領35元7-Eleven現金券。



． 在使用2,100元現金券時，亦可賺取2,100個yuu積分，等同於10元7-Eleven現金券。



不過，若八達通用戶只想購買惠康或萬寧的現金券，則未能賺盡八達通印花，因每購買1,000元現金券，只計算1個印花。用戶或可考慮較低門檻，只滿足3個印花的條件，賺取50元增值額便可。