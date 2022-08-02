7長者墮「猜猜我是誰」騙案失35萬元　警拘58歲無業男

今年3月至7月期間，多名長者接獲「猜猜我是誰」的騙徒來電，騙徒在電話中聲稱是長者至親的親友，並指其至親已被警方拘捕，要求接電話的長者到指定地方交「保釋金」。案中涉及7名受害人，年齡介乎78至88歲，以女性為主，涉款共35萬元，部分為他們的養老金及血汗錢。警方今日（2日）拘捕一名涉案的58歲男子。



東九龍總區重案組聯同情報組展開聯合行動，經情報分析後，今日（2日）於牛頭角拘捕一名58歲姓劉的本地無業男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。他現正被扣留調查，而案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

東九龍總區重案組高級督察劉啓彥表示，騙徒要求受害人乘的士到交收地點，在他們上的士之際，會指使受害人將電話交予的士司機。騙徒透過電話遙控的士司機，載苦主不斷「兜路」，令不熟路的長者記不清交款地點，倍加警員調查的困難。經多番兜路」後受害人才會抵達目的地，騙徒現身自稱為受害人親人的朋友，前來收「保釋金」。

警方呼籲的士司機業界，當接載長者時，如長者對目的地不熟悉，甚至要求司機直接與電話中的人士溝通，或者長者在整個乘車行程期間，一直使用手提電話，神情驚慌，便要特別留意及關心；而銀行從業員亦可應在長者提取大筆款項時，了解其用途及原因，如有懷疑，應即時報案求助。

警方又提醒，若市民接獲可疑電話，應保持冷靜，核實對方身份，如有任何懷疑，可致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。