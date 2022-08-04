MIRROR演唱會｜心理學會指短期心理反應正常　批散播無根據估算

MIRROR演唱會發生駭人意外，一塊大型熒幕墮下擊中舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）仍然危殆。意外一刻片段於網上廣泛流傳，部份人感到不安，有組織聲稱推算有27萬人出現創傷後遺症病徵。

香港心理學會臨床心理學組今晚（4日）表示，坊間對事件的心理反應及狀態，有不正確的解讀，甚至有人發放沒根據的估算，為免引起不必要的恐慌，故就此提供相關心理資訊。該會指，接觸到不安影像後，身心可能會出現短期壓力反應，例如影響睡眠、坐立不安，但這些反應均屬正常，而且只是短暫，市民毋須過份憂慮；但假如相關反應強烈而持續，就應向專業人士求助。



▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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災後心理輔導協會今日指，曾接觸近百名有負面情緒人士，當中有不少人士出現PTSD病徵，推算30日後有約27萬人患上PTSD。

香港心理學會臨床心理學組今晚於社交平台表示，坊間對事件的心理反應及狀態，有不正確的解讀：「甚至有人發放沒根據的估算」。該會稱，為免引起不必要的憂慮及恐慌，嘗試作出正確解說，「以正視聽」。

▼8月1日 MIRROR演唱會重傷舞蹈員李啟言（阿Mo)父母再次探病▼



該會表示，當親身或從媒體接觸到不安影像後，身心確可能出現短期壓力反應，例如影響食慾和睡眠、心緒不寧、坐立不安、逃避與事故有關的活動、事故片段在腦海中不時浮現等。該會續指，上述情況屬於面對危機時，所產生的自然反應，皆屬正常及短期的，並會隨時間減退，市民毋須過份擔心和憂慮，亦不必將自然反應當作生病。

▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



紓緩方法方面，該會指市民要明白，有關反應是人之常情，應給予自己空間和時間。另外，在閱覽有關資訊時，應加多留意身心狀態，如出現身心壓力反應，可停止接收任何有關資訊，停止參與網上討論。該會又稱，可善用不同的方法抒發感受，例如文字、圖像、音樂、運動等。

假如上述的身心壓力反應強烈而持續，並影響日常生活，例如失眠、無法專注、有尋死念頭等，該會建議及早向合資格的專業人士尋求協助。