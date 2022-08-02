MIRROR演唱會︱亞博館與康文署看齊　無限期禁用懸空機械裝置

人氣男團Mirror上月底首次在紅館舉行演唱會，第4場公演期間，懸掛半空的巨型屏幕突然墜下，擊中兩名舞者，包括李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）。康文署昨日（1日）宣布，在轄下表演場地實施3項短期措施，包括暫停使用威也機械裝置。

亞洲國際博覽館今日（2日）亦宣布，與康文署看齊，要求在該場館舉行的活動要符合相關要求，包括暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置、並要求合資格人士每日檢查租用人加設的舞台機械裝置等。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



亞博館表示，鑑於康文署今日起，就轄下表演場地演出活動實施一系列短期措施，館方亦會要求場館舉行的活動符合相關要求，包括暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置。另外，亞博館亦會要求合資格人士每日檢查由租用人加設的舞台機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士。

當局稱，會積極與業界及有關部門保持緊密聯繫，並密切留意政府的最新措施及法例要求，如有需要會盡力協助主辦單位作出相應配合，以確保活動遵守舞台安全的各項相關規定指引及在安全情況下舉行。

8月1日，由康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組在紅館進行實地調查。(政府新聞處圖片)

亞博館又強調，一直有專責部門及既定程序，協助主辦單位檢視其活動以確保符合安全規例，亦會在活動舉行前，就活動及場地安全檢查相關文件及牌照，如臨時公眾娛樂場所牌照、必須由註冊結構工程師提交的結構數據及有關監督報告等。

當局又強調，所有於亞博館舉行的公眾活動，活動主辦單位必須持有有效臨時公眾娛樂場所牌照，有關牌照由食環署聯同相關政府部門審批，其中相關的臨時構築物必須經由註冊結構工程師核證。

Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂。（亞博館網頁圖片）

謝安琪和方皓玟演唱會或受影響

翻查資料，最快在亞博館舉行的公眾活動為歌手謝安琪和方皓玟合辦的演唱出「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂」，音樂會將於下周五（12日）至再下一個周日（14日）一連三日在亞博1號及2號展館舉行，亦即該演唱會將不可再使用威也吊人或裝置，未必新安排會否影響到該演唱會的演出。

7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕多下砸傷兩名舞蹈員。事發後消防、救護很快到場。（勞顯亮攝）

康文署昨日宣布，今日起在其轄下場館實施3項短期措施，直至另行通知，讓表演者及工作人員在安全的情況下進行演出：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。



▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

