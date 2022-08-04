強制檢測︱涉65幢包括銀湖‧天峰、半島豪庭　太湖花園7廈齊上榜

衞生防護中心晚上（4日）更新強制檢測公告，再有65幢大廈上榜，當中58幢曾有確診者到訪，另外7幢污水檢測呈陽性。上榜大廈當中，有八幢來自將軍澳，另有不少私人屋苑，例如馬鞍山銀湖‧天峰 1 座、掃管笏愛琴海岸 1 座、紅磡半島豪庭 1 座及海濱南岸 1 座。而太湖花園2、3、5、6、7、8及18座 7 幢大廈則驗出污水樣本呈陽性，需接受強制檢測。



8月4日強制檢測名單



+ 5

上榜大廈當中，將軍澳區為重災區，有八幢大廈上榜，分別為日出康城領都 2 座 (左翼及右翼)、 3 座 (左翼及右翼)、厚德邨德康樓、唐明苑唐煌閣、將軍澳中心 12 座、新都城 1 期 2 座、頌明苑嘉明閣及慧安園 4 座。另外，天水圍亦有五幢大廈上榜，分別為天盛苑盛珍閣、天富苑榮富閣、天華邨華祐樓、天瑞二邨瑞豐樓及嘉湖山莊美湖居 5 座。

上榜大廈當中亦包括不少私人屋苑，例如馬鞍山銀湖‧天峰 1 座、掃管笏愛琴海岸 1 座、紅磡半島豪庭 1 座及海濱南岸 1 座等。

另外，今日有7幢大廈因污水樣本呈陽性同樣需要強檢，7幢大廈均來自大埔太湖花園，分別為2、3、5、6、7、8及18座。

任何人在7月29日至8月4日曾身處指明的大廈超過兩小時，須於明日或後日（5或6日）前往進行核酸檢測。

▼8月2日 屯門景峰花園第一座圍封強制檢測▼

