蘋果大樓內被發現無牌藏壓縮氣瓶　遭消防處票控　罰款7千元

前《蘋果日報》位於將軍澳的總部大樓，被發現藏有無牌貯存壓縮氣瓶，遭消防處票控「違反危險品牌照上的條款/條件」，及「未領有危險品牌照而從事有關的活動」兩罪，案件今(5日)在觀塘法院提訊，蘋果的代表認罪，暫委裁判官考慮案件非嚴重，涉案物品數量不多，兩罪判處罰款7000元。



被告蘋果日報印刷有限公司，被控於2021年12月8日於新界將軍澳工業邨駿盈街8號，違反依據危險品條例第6(1)條及9(1)條發出的危險品牌照的條款或條件，所違反的條款或條件「經批准的貯存所，在任何時間內，只可貯存牌照內所指定的危險品種類」。

壹傳媒臨時清盤人代表被告在觀塘法院認罪。(資料圖片)

另一傳票指，被告並非根據並按照危險品條例批給的牌照而貯存9個四氟乙烷氣瓶及16個二氟一氯甲烷氣瓶，即根據危險品(適用及豁免)規例分號為第2類第2分類的危險品。

壹傳媒臨時清盤人今代表被告，求情指蘋果日報於去年6月停止運作，其後所有董事辭職。被告對控罪所指的懷疑雪種氣體並不知情，至消防處在12月8日調查才知悉。

案件編號：KTS 11830-11831/2022