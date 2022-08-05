疫情｜增4428宗確診　多4人離世　七旬婦入院後心跳停頓搶救不治

本港疫情持續，今日（5日）新呈報4,428宗確診，再多4名長者離世，年齡界乎70歲至94歲，其中一名70歲婦人已接種三劑疫苗，其同住女兒當時已是確診患者，死者發病後氣喘及呼吸困難，到急症室求醫後突然心跳停頓，經搶救後不治。醫管局亦報告，沙田醫院有4名非緊急救護車職員確診，暫沒有病人列為密切接觸者。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫記者會上公布，今日新呈報4428宗確診，當中4223宗本地個案，核酸陽性有1422宗，快速測試陽性有2801宗，其餘205宗為輸入個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局現有28名危殆病人，16名嚴重，其中8名危殆病人正在深切治療，今日新呈報4名長者死亡，其中一名為70歲婦人，已接種三劑疫苗，同住女兒本身是一名確診者，死亡病發當日快測呈陽性，到急症室求診時有氣喘，呼吸困難及咳嗽，入急症室不久突然心跳停頓，醫院即時為她急救及插喉，惟最終不治，個案會解剖驗屍。

劉家獻稱，確診者逗留在家需特別小心，如沒有獨立廁所、環境擠迫，有機傳染家人，因此有可能需要隔離，避免傳染他人，但強調暫無資料顯示該死者是在家中受感染。

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其餘3名離世長者分別是83歲、92歲及94歲，均有長期病患，如高血壓、心臟病及長期腎功能差等，3人均未完成接種疫苗，其中兩人更是沒有打針紀錄，劉家獻呼籲，市民尤其年長人士，若不幸染上新冠肺炎，在沒有打針情況下，死亡或嚴重風險高，因此應盡快打針，「打得一針得一針，盡快打第三針，加強保護。」

劉家獻表示，沙田醫院有兩名非緊急救護車運送服務職員於7月30日確診，醫院進行接觸追蹤調查，發現多兩名職員確診，上述4人情況穩定，所有職員工作期間都有配戴合適的個人防護裝備，沒有病人或職員列為密切接觸，醫院正調查個案關連，已安排職員及有關病人檢測，未有發現新個案，有關部門已徹底清毒、清潔，非緊急救護運送服務無受影響。