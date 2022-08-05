大埔富蝶邨、安達臣道等4區擬增6條小巴線　運輸署邀業界申辦

大埔富蝶邨第一期去年底開始入伙、觀塘安達臣道前石礦場用地亦陸續發展，有關地區的交通需求大增。運輸署今日（5日）刊憲，邀請小巴業界申辦粉嶺、大埔、安達臣道及將軍澳百勝角4區合共6條新小巴路線，申請期將於下月底屆滿。



當局邀請有興趣人士申辦4組合共6條新界公共小巴（專線）路線的客運營業證，涉及以下4區：

第一組：置福圍至聯和墟（循環線）；及

馬適路至粉嶺站（循環線）



第二組：大埔（富蝶邨）至大埔（廣福道）（循環線）



第三組：來往安達臣道石礦場發展區及尚德公共交通總站；及

安達臣道石礦場發展區至油塘（循環線）



第四組：百勝角至將軍澳站（循環線）

新界公共小巴（專線）。（資料圖片／鄭子峰攝）

運輸署提醒，申請人在填寫申請表時，應參考附夾表內的公共小巴（專線）路線的詳情及「申請人須知」。填妥的申請表及相關證明文件（一份正本及7份清晰的影印本）必須以白信封密封，信封面註明「2022年8月憲報公布各公共小巴（專線）路線組別客運營業證申請」，並在9月30日中午12時前，投入西九龍政府合署南座10樓運輸署總部接待處的運輸署投標箱。

申請表格可於運輸署4個辦事處索取：

．旺角政府合署7樓運輸署新界分區辦事處

．西九龍政府合署南座11樓運輸署公共小巴組

．灣仔入境事務大樓37樓運輸署市區（香港）分區辦事處

．金鐘統一中心3樓運輸署香港牌照事務處