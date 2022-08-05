海典居、利奧坊．凱岸等逾14屋苑污水呈陽性　三區派18萬套快測包

本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案蔓延各區。港府今日（5日）公布，因應油尖旺區、沙田區及黃大仙區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉及的屋苑包括馬鞍山欣安邨、錦英苑、海典居、海柏花園，以及大角咀利奧坊·曉岸及利奧坊·凱岸等。



▼8月5日 部份污水陽性大廈▼



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當局今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．油尖旺區︰大角咀利得街及嘉善街附近一帶住宅（見附件），包括利奧坊·凱岸、利奧坊·曉岸等

．沙田區 — 欣安邨、錦英苑、薈朗、雅景臺、富輝花園、海典居、海柏花園、海濤居、福安花園及馬鞍山中心

．黃大仙區 — 彩雲（一）邨及彩雲（二）邨

油尖旺區污水呈陽性地點。（政府新聞網）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報www.chp.gov.hk/ratp。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼

