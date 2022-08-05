嬰幼兒疫苗｜蔡若蓮訪屯門籲盡快接種　有家長帶未入學2歲童打針

本港6個月大至3歲幼童昨日（4日）起可接種科興疫苗，教育局局長蔡若蓮今午（5日）到訪屯門區，為接種新冠疫苗的小朋友打氣，並指近期醫院深切治療部的新冠個案中，部份涉及未有接種疫苗的嬰幼兒，情況令人心痛，強調接種疫苗是最有效的防禦方法，可以減低重症及死亡風險，呼籲家長盡快安排適齡子女接種疫苗。



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蔡若蓮在其Facebook專頁發文，稱今午到訪屯門區視察幼童接種疫苗情況，其中有家長帶到未入學的兩歲幼子，及其就讀幼稚園的長女到場接種疫苗，並稱政府一直呼籲家長和學校充分利用政府提供的不同途徑安排學生接種疫苗，合力保障小朋友的健康。

教育局首次與辦學團體合作辦接種日 報名人數達170人

她說，教育局作為官立學校的辦學團體，多次在官校舉辦「聯校接種疫苗活動」，今天更首次與辦學團體合作，以東華三院邱子田紀念中學作為「中心學校」，為區內7所院屬及3所其他學校的教職員、家長和學生提供一站式接種疫苗服務，涵蓋5所幼稚園、2所小學及3所中學，報名人數達170人。

▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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蔡指，過去三個月，局方各區學校發展組與地區校長會及學校緊密合作，舉辦了25場「學校疫苗接種日」活動，共有約6,780 人報名參加，涉及學校約410 所，而8月份亦會有至少7場相關活動。

蔡若蓮稱學齡兒童保護已可「全覆蓋」 籲家長馬上安排子女打針

她續稱，政府已宣布把疫苗接種的年齡下降至介乎6個月至3歲的幼童，即學齡兒童的保護已經可以做到「全覆蓋」，重申預防勝於治療，呼籲家長馬上行動，安排子女打針。

另外，她指教育局今日已去信全港學校，通知有關2022/23學年面授課堂的暫定安排，在疫情下大致維持不變，並提醒已接種第一劑及第二劑疫苗的學生，若符合資格應盡早接種第三劑疫苗，以獲得更全面和有效的保護。