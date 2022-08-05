黃大仙醫院疑恩恤探訪爆疫　何栢良料病人傳染探訪者機會較大

黃大仙醫院胸肺科女病房出現新冠病毒感染群組，懷疑涉及恩恤探訪。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）表示，Omicron病毒的潛伏期中位數約為2.5日，而恩恤探訪後約24小時內，除了探訪者外，病房內另外三名檢測亦陽性，認為較大機會是探訪者在病房內被傳染，故事件不應影響探訪安排。



何栢良今日在港台節目《千禧年代》中表示，在黃大仙醫院群組中，恩恤探訪後24小時內，出現五人檢測陽性，相信較大機會是探訪者在探討期間受感染：「唔係感染咗唔知道，探訪嘅時候將病毒傳畀垂危家人，以及三個同房病人。」

他又指，探訪人士在病房內須戴口罩，不過部份垂危病人或長者或沒有戴上口罩，而過往這類群組通常由沒有戴口罩者傳播病毒予有戴口罩的一方，認為事件不應影響現有恩恤探訪安排。

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至於疫情走勢方面，何栢良認為最關鍵是疫苗接種，而目前80歲以上長者仍有30%人一針未打，相信部份是社區中的獨居長者，支援不足。現時封區強檢及污水檢測成效十分低，故應取消相關措施，並重新調配資源及人力組織外展隊落區，甚至「掃樓」為長者上門打針。他又提到，有數據反映3歲以下幼童接種復必泰疫苗的效果良好，政府應該盡快洽購。