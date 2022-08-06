【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府連續第二年派發消費券，今年加倍至10,000元，半數已於4月的第一期發放，8月7日發放的第二階段消費券首期2,000元，惟今次提高領取門檻，DQ移民者資格，與此同時又把優才專才類納為合資格人士，令發放的方式較過去繁複。



最多市民使用的八達通，繼續要分3次派發合共5,000元消費券，必須消費滿4,000元，才可最早於12月中領取尾期1,000元。下文將逐一提供詳細資訊，包括下期領取時間，被DQ市民的申訴方法、八達通尾期領取條件等。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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八達通10月1日派發下期2000元

八達通分開3次派發︰8月7日派發首期2,000元、10月1日派發第二期2,000元、最早12月16日派發尾期1,000元。

八達通用戶要留意於11月30日前，合資格消費滿4,000元，才可最早於12月16日領取尾期1,000元，否則須延後至明年1月16日。最遲領取日為明年4月16日，即用戶須於3月31日前，合資格消費滿4,000元。

其餘五個支付平台 10月1日可領尾期3,000元

其他支付工具，包括新加入戰場的PayMe、BoC Pay，以及舊有的 Alipay HK 支付寶、WeChat Pay和Tap & Go均只分開2次派發︰8月7日派發首期2,000元、10月1日派發尾期3,000元，可累積使用，消費券到期日為明年2月28日。消費券金額將自動發放至登記帳戶。

便利店領八達通消費券最高獲20元現金券

而實體八達通的消費券無法自動發放，用戶須透過以下地點，再拍卡領取。當中的7-Eleven、OK便利店便為八達通用戶，推出領券優惠，分別派發6元及20元現金券。

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App。



▼八達通App查詢合資格消費▼



新登記及新來港人士分若以八達通領消費券分4期發放

政府今年派發消費券的第二階段，即明日（7日）發放的消費券，首次把優才、專才、來港升學及新來港人士，均納入為符合資格人士，但僅獲半額、即總數5,000元消費券，這批人士，亦會在首天獲發2,000元消費券。

至於15萬新登記及新來港人士，會獲派發總數10,000元的消費券，其派發時間亦有所不同。

使用八達通的人士分4次派發︰8月7日派發首期3,000元、10月1日派發第二期3,000元、12月1日派發第三期3,000元。至於第四期的1,000元，最快在明年2月16日派發，但前提是必須在明年1月31日或以前用完之前累計的9,000元。

其他支付工具分開3次派發︰8月7日派發首期3,000元、10月1日派發第二期3,000元，12月1日派發尾期4,000元，可累積使用，消費券到期日為明年4月30日。消費券金額將自動發放至登記帳戶。

政府收費等九大類 不屬消費範疇

此外，八達通早前派發首階段尾期的1,000元，卻有約200萬用戶，或因「消費不合資格」，未能於6月16日領取。為免今次消費券再度未能如期領取尾期，用戶須留意「不合資格消費」的範疇。

當中包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款、兌換現金。

目前，查詢八達通是否符合領取1,000元，共有4個方法，包括︰

1. 八達通電話熱線（2969 5500）

2. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

3. 八達通消費券網站（按此）

4. 八達通App（手機須附帶NFC功能）

5.4萬人未能於8月7日領取消費券

政府更新階第二階段消費券的門檻，有多達24萬名市民，因曾聲明永久離港提取強積金或公積金，獲發短訊通知被DQ，須於14日內申請覆檢。當時，位於旺角始創中心的消費券秘事處，更一度被申請覆檢的市民逼爆。

政府發言人早前公布，截至8月1日，秘書處剔除重覆申請後，共收到約15.8萬宗覆檢申請，當中約10.4萬宗申請覆檢成功，仍有5.4萬個申請正在處理。

秘書處在收到申請後六周內，將以短訊通知覆檢結果。若覆檢成功，該5.4萬名市民最快可於8月16日領取首期消費券。

被DQ市民覆檢失敗可二次上訴

若申請人不滿意秘書處覆檢的結果，可在收到結果後的14天內，向「消費券計劃上訴委員會」提出上訴申請。該委員會的成員包括衞生署代表、入境事務處代表、社會福利署代表、庫務署代表，地址位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓。

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



8間臨時服務中心開放至8月13日

此外，若市民因特殊情況，包括八達通失效／遺失，臨時更改登記紀錄等，上周或未能收到政府確認資格的短訊通知。該批市民亦可到政府共8間臨時服務中心查詢。中心開放至8月13日，辦公時間為周一至周六，上午9時至下午6時，公眾假期除外。

消費券計劃秘書處8間臨時服務中心地址、開放時間及預約熱線一覽

港島︰

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）



九龍︰

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）



新界︰

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

