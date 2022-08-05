確診大廈｜增2292幢 半山多幢千萬元豪宅上榜 涉慧苑、豫苑
撰文：黃偉倫
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香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（5日）更新確診大廈名單，過去14日有10,817幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,013幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有850幢上榜。
新上榜確診大廈方面，8月4日呈報的有2,292幢，當中有多個豪宅，包括半山羅便臣道麗澤園、半山克頓道慧苑、西半山柏道豫苑2座、畢架山義德台、清水灣麗莎灣別墅等。翻查資料，終審法院前首席法官馬道立，曾於2018年以首置身份購入慧苑。
▼部份確診大廈▼
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10817幢大廈在過去14日有患者居住 元朗區仍佔最多
根據當最新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,817幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,013大廈上榜；九龍城區則以14日內有850幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；沙田區則是第三多大廈出現確診者，共有836幢。
▼8月5日確診大廈名單▼
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會展中心會景閣及貝沙灣兩幢上榜
中西區新呈報大廈包括半山羅便臣道麗澤園、半山克頓道慧苑、半山柏道豫苑2座、山道89-91號、西環金鳳閣等。
灣仔方面，新上榜的有會展中心會景閣、肇豐園、詩濤花園及龍峯閣等。南區新呈報大廈涉及貝沙灣1及8座、帝鑾閣等。
▼8月2日 屯門景峰花園第一座圍封強制檢測▼
九龍方面，油尖旺新呈報大廈有富麗閣、翠匯軒、多富閣、上海街347號等。九龍城新上榜大廈則有嘉麗閣、何文田泰園、煥然壹居L1座、環海．東岸1C座、碧華花園5座等。
新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括清水灣麗莎灣別墅、傲瀧12座、灣景街11號、新都城中心2期4座等。屯門新呈報大廈有星堤5座、瑞豐花園、香港黃金海岸11座等。
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