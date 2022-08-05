強制檢測︱55大廈上榜涉寶翠園、海濱南岸等　何文田5幢污水陽性

醫務衞生局今晚（5日）發出強制檢測公告，有55幢大廈上榜。其中50幢大廈因有居民確診而上榜，另外5幢則被驗出污水樣本陽性。



上榜大廈當中包括不少私人屋苑，例如大角咀港灣豪庭7座、柏景灣6座、紅磡海濱南岸5座、長沙灣「四小龍」之一的宇晴軒7座、薄扶林寶翠園3座、沙田駿景園11座等。



▼8月5日強制檢測公告▼



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上榜大廈當中，有6幢來元朗區，自分別為天水圍天華邨華逸樓、天晴邨晴海樓、天逸邨逸濤樓、天耀二邨耀豐樓，以及元朗鳳翔路69號建輝大廈。鄰近的屯門區亦有4幢大廈上榜，分別為屯富路紀律部隊宿舍、友愛邨愛樂樓、兆禧苑宏禧閣及豐景園5座。

觀塘區6幢公屋上榜

九龍方面，觀塘區則有6幢大廈上榜，分別為藍田藍田邨藍泰樓、油塘油麗邨盈麗樓、高怡邨高志樓、秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓、牛頭角牛頭角上邨常富樓及觀塘順利邨利富樓。

上榜大廈當中包括不少私人屋苑，例如大角咀港灣豪庭7座、柏景灣6座、紅磡海濱南岸5座、荃灣全．城滙8座、薄扶林寶翠園及長沙灣「四小龍」之一的宇晴軒7座。

愛民邨及俊民苑共5幢大廈污水呈陽性須強檢

今日有5幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入強檢名單，均來自何文田，兩幢位於愛民邨，分別為嘉民樓及禮民樓；另外三幢位於俊民苑，為文禧閣、文愛閣及文明閣。

任何人在7月30日至8月5日曾身處指明的大廈超過兩小時，須於明日或後日（6或7日）前往進行核酸檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站(截至8月6日)▼



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政府明日（6日）將於薄扶林華富（二）邨、橫頭磡嘉強苑及葵涌石蔭東邨增設或重開流動採樣站。

政府明日（八月六日）將於薄扶林華富（二）邨、橫頭磡嘉強苑及葵涌石蔭東邨增設或重開流動採樣站。