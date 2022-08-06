科學館9月設4場「與龍同眠」　尾場為大朋友專屬　8.12晚截止報名

「八大巨龍」上月初登陸本港，在科學館舉辦的「八大．尋龍記」展覽，更有期間限定的「與龍同眠」留宿體驗，活動大受歡迎，本月的預約早已爆滿。康樂及文化事務署今日（6日）表示，九月份場次即日起至下周五（12日）晚上11時接受網上報名，除了首三節親子場次外，還有一次「大朋友」場次，讓大人細路也可以體驗在恐龍化石下入睡，若報名人數再次超出名額，將以電腦抽籤方式分配。



康文署稱，9月共設4節「與龍同眠」留宿活動，每節活動逢周五晚上七時半開始，至翌日早上8時半結束，首三節為親子場次，分別為9月2至3日、9月16至17日和9月23至24日，歡迎6至12歲小童報名，值得注意的是，小童須由一位家長陪同參加。

最後一節活動則是為「大朋友」特設的場次，日期為9月30至10月1日，歡迎18歲或以上成年人以2人為一組的方式報名。

當局指，每節名額為30組參加者，親子場次每組費用為312元，大朋友場次每組費用624元。若報名人數超出名額，將以電腦抽籤方式分配，呼籲市民請把握機會報名參加獨特的博物館留宿活動。

首場「與龍同眠」活動昨夜（5日）舉行，30組家庭留宿期間在恐龍展覽廳內解謎尋寶、欣賞科學示範和在流動天象廳內觀賞星空，藉此認識更多史前生物的知識和恐龍滅絕之謎等。小朋友今早在活動結束前，更穿上恐龍服飾做運動。

除了「與龍同眠」外，科學館亦會陸續推出其他推廣及教育活動，包括以恐龍為題的瑜伽活動、古生物學家講座、電影欣賞、創客工作坊、兒童實驗班、通達導賞暨工作坊等，讓不同年齡的市民參加。

另外，太空館的天象廳亦現正上映立體球幕電影「極地尋龍3D」；香港中央圖書館則會舉辦以恐龍為主題的親子故事工作坊、科學工作坊、百寶書袋和書籍展覽。市民可在科學館網頁瀏覽活動詳情。

今次大型恐龍展覽「八大．尋龍記」將於11月16日結束，期間會在科學館展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和高完整度的恐龍骨架。所有參觀的人士都必須透過網上預約系統預約入場，包括博物館通行證持有者及4歲以下小童。

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網上預約系統於逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段（星期四休館日除外），其後每星期更新一次。成功預約人士需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼，即可免費入場參觀「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽和科學館其他常設展覽。