「八大．尋龍記」展覽網上預約轉新安排　逢周一早上10時開放預約

康文署表示，香港科學館大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」7月8日開幕，首兩星期已吸引近10萬人次入場參觀，反應熱烈。在8月1日（周一）起，網上預約系統將改為逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段，星期四休館日除外，其後每星期更新一次。



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署方指，為配合新預約安排，網上預約系統將於8月1日凌晨零時零分起停止服務，至同日早上10時重新開放，供市民預約8月2日至8日的入場時段，下一次更新則在8月8日早上10時。

署方重申，為慶祝香港回歸，「香港賽馬會呈獻系列 : 八大．尋龍記」展覽由即日至11月16日，在香港科學館舉行，讓市民免費入場參觀八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和高完整度的恐龍骨架。

所有參觀的人士都必須透過網上預約系統預約入場，包括博物館通行證持有者及四歲以下小童。成功預約人士需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼，便可免費入場參觀「香港賽馬會呈獻系列 : 八大．尋龍記」展覽和科學館其他常設展覽。