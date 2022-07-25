「八大．尋龍記」展覽網上預約轉新安排 逢周一早上10時開放預約
撰文：王潔恩
出版：更新：
康文署表示，香港科學館大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」7月8日開幕，首兩星期已吸引近10萬人次入場參觀，反應熱烈。在8月1日（周一）起，網上預約系統將改為逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段，星期四休館日除外，其後每星期更新一次。
+5
署方指，為配合新預約安排，網上預約系統將於8月1日凌晨零時零分起停止服務，至同日早上10時重新開放，供市民預約8月2日至8日的入場時段，下一次更新則在8月8日早上10時。
署方重申，為慶祝香港回歸，「香港賽馬會呈獻系列 : 八大．尋龍記」展覽由即日至11月16日，在香港科學館舉行，讓市民免費入場參觀八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和高完整度的恐龍骨架。
所有參觀的人士都必須透過網上預約系統預約入場，包括博物館通行證持有者及四歲以下小童。成功預約人士需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼，便可免費入場參觀「香港賽馬會呈獻系列 : 八大．尋龍記」展覽和科學館其他常設展覽。
+5
科學館恐龍展周五起免費睇 八大恐龍「爭霸」 觀眾將可與龍同眠回歸25周年｜添馬公園設藝術展 科學館首度參與 設九大藝術品回歸25周年｜康文署賀回歸 科學館、太空館7.1免費入場彼思動畫展明日開鑼 今起網上預約 巴斯光年多莉打卡位逐格睇科學館新展廳介紹自然現象成因 設颱風模擬室 周五起開放參觀