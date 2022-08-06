消費券 2022｜香港政府 2022 年消費券（第二階段）將會在 8 月 7 日起正式發放第一期＄2,000，今次參與計劃的支付工具新增至 6 個，除了上階段都有的八達通、Tap&Go拍住賞、Alipay HK 以及 WeChat Pay 之外，新增了 PayMe 以及 BoC Pay。

各平台的收款手續都各有不同，以下《香港01》記者就為大家一一羅列，讓大家可以預早準備好、8 月 7 日即收即用消費券。



WeChat／Alipay／PayMe／BoC Pay領消費券：手續最簡單

綜合目前政府及 6 個支付平台發放的資料，其中以 WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單，只要 8 月 7 日時間一到，消費券的錢會自動加入WeChat Pay、Alipay HK、PayMe 以及 BoC Pay App 的電子錢包之內，合資格登記人只需開啟 Apps 便可使用消費券。

另外各 Apps 亦會透過應用程式推送通知／SMS 手機／電郵等方式，提醒合資格登記人消費券已發放到其帳戶內。

在消費券派發完成後，WeChat Pay／Alipay HK／PayMe／BoC Pay 都會推送通知用戶消費券金額已經進入 Apps 錢包之內，準備好用來消費（圖 政府宣傳片）

除了錢不能轉換成現金，WeChat Pay 以及 AliPay HK 的用戶消費方式亦與平時沒有太大不同，且同樣可以透過 Alipay HK 乘車碼／WeChat Pay 易乘碼用於公共交通工具；但必須留意的是，由於政府的交通津貼只適用於八達通，使用消費券來搭車就有點「蝕本」了。

以 Tap & Go 領消費券：日常使用須預先加卡入手機

有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡（Debit Card）使用，才決定用 Tap & Go 登記領取消費券，打算之後可以方便用於大額消費。

然而從之前的經驗中所知，Tap & Go 的消費券在 8 月 7 日發放時，會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，較為方便在網上「碌卡」購物，但日常使用的話就需要將之加入到手機的 Apple Pay／Google Pay 當中。

因為需要用到手機進行無接觸支付才能在實體店面消費，如果手機沒有 NFC 功能的用戶，使用消費券的方式就會局限於網上，日常的衣食住行方面則較難以使用。 （資料圖片）

👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇

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以八達通領消費券：依然要分多期支取、留意4大取款途徑

6 大支付平台之中，八達通於香港的普及率最高、而依照政府公布的資料，上年度逾 7 成的港人、亦即超過 440 萬人使用八達通登記領取消費券。不過，由於八達通存在帳戶款額以及實體卡儲值額＄3000的上限，今次第二階段的＄5000 消費券，使用八達通的市民仍需要最少分成 3 次支取。

👉👉👉消費券｜八達通儲值限額＄3000非因低科技、真相其實是法律問題？

上年度消費券一出，位於各港鐵站的補貼領取機即時出現人龍

在 8 月 7 日，已登記人士在支取消費券時會有＄2000 存入至卡內，其後在 10 月 1 日第二階段的第二期消費券發放時，八達通用戶會收到另外的＄2000，至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首 $4000 用完後的下一個月之 16 日接收。

而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。

👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券 4 大途徑👇👇👇

雖然拍卡一步不能避免，但只要懂得利用手機《八達通》App，香港市民一樣可以自行將消費券增值至自己的八達通內，不需要再排隊「嘟卡」。

👇👇👇按圖放大看：以八達通 App 手機支取消費券👇👇👇

八達通一個方法即取＄20 優惠

除了各大商戶已經預備好新一輪的消費券優惠之外，如果是以八達通收取消費券的話，還可以即時賺取額外現金優惠。OK便利店日前就宣布，由 8 月 7 日至 13 日期間，凡首次於 OK 便利店以八達通成功領取第二階段首期＄2000 消費券，將額外獲贈 20 元 OK 便利店的現金券。

20 元 OK 便利店的現金券會以 4 張印有 QR Code 的收據發放，在使用前記緊小心保管（林勇 攝）

除了 OK 便利店之外，8 月 7 日至 9 月 30 日期間於 7-Eleven 便利店購買＄300 現金券、將即送額外＄30。

由 8 月 5 日至 9 月 1 日期間，於惠康購買現金券亦可享額外回贈，購買＄1,000 可送＄50，而購買＄2,000亦將贈＄120，每人限購＄10,000 現金券，可使用任何支付工具購買。

加碼推出獨家聯乘禮遇盡賺總值＄2200 元額外現金獎上獎

聯乘了港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等。為使用八達通登記消費券的市民預備了一連串的限定獨家禮遇，再多賺總值＄2,200 元的現金回贈。

大派2億5千萬現金獎賞給予選擇八達通領取消費券的市民（林勇 攝）

迎新獎賞



於政府消費券計劃網站首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記人八達通 App，可賺＄30 元現金迎新獎賞。現金獎賞以八達通增值額形式送上。（2022年6月23日至7月26日上午10時）

易用易賞



推廣期内，只需用合資格八達通卡，單次零售消費滿＄200 或以上，可獲印花一個，首 100 萬名集齊8個印花的客戶，便可賺取＄50 元現金獎賞。另有 100 萬名額讓集齊12 個印花的客戶，賺取＄150 元現金獎賞。

如＄50 元現金賞名額已滿，無論你是否賺得＄50元現金賞，都可以繼續累積印花，輕易賺取$150 元現金獎賞：推廣期內印花可以累積計算，每位客戶最多可賺取共高達＄200 元現金獎賞。現金獎賞以八達通增值額形式送上。（2022年8月7日至9月30日）

商戶優惠



超過 100 款商戶優惠，詳情請留意八達通 App。

．新鴻基地產

聯同新鴻基地產旗下 25 個商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）

．港鐵商場

夥拍港鐵商場旗下 12 個商場推出飲食購物9折優惠（2022年第二階段計劃期間）

．信和集團

聯同信和集團旗下 8大商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）

．ZA Bank X 八達通開戶優惠

輸入開戶邀請碼「OCTOPUS」成功開立 ZA Bank 賬戶及於指定活動頁填寫及提交用作登記 2022 年消費券計劃第二階段的八達通卡號碼，首 100,000 名合資格客戶，可獲得＄500八達通增值額。（2022年6月13日至7月23日）

．Citi八達通白金卡迎新獎賞

全新客戶透過八達通 App 成功申請Citi 八達通白金卡，及於發卡後首3個月内累積認可簽賬滿＄8,000或以上（須包含最少 1次＄500自動增值交易)，專享＄900 現金回贈。（2022年6月14日至7月31日）

．九巴

買九巴月票買3個月送1個月＄780回贈（2022年7月1日至10月30日）

．港鐵

MTR Mobile 登記用戶首次用八達通App 購買港鐵全月通加強版可獲港鐵車站商店＄20 電子禮券（2022年6月24日至10月7日）