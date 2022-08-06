消費券第二期｜6大支付工具即日攞＄2000、八達通賺額外$2000優惠
消費券 2022｜香港政府 2022 年消費券（第二階段）將會在 8 月 7 日起正式發放第一期＄2,000，今次參與計劃的支付工具新增至 6 個，除了上階段都有的八達通、Tap&Go拍住賞、Alipay HK 以及 WeChat Pay 之外，新增了 PayMe 以及 BoC Pay。
各平台的收款手續都各有不同，以下《香港01》記者就為大家一一羅列，讓大家可以預早準備好、8 月 7 日即收即用消費券。
WeChat／Alipay／PayMe／BoC Pay領消費券：手續最簡單
綜合目前政府及 6 個支付平台發放的資料，其中以 WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單，只要 8 月 7 日時間一到，消費券的錢會自動加入WeChat Pay、Alipay HK、PayMe 以及 BoC Pay App 的電子錢包之內，合資格登記人只需開啟 Apps 便可使用消費券。
另外各 Apps 亦會透過應用程式推送通知／SMS 手機／電郵等方式，提醒合資格登記人消費券已發放到其帳戶內。
除了錢不能轉換成現金，WeChat Pay 以及 AliPay HK 的用戶消費方式亦與平時沒有太大不同，且同樣可以透過 Alipay HK 乘車碼／WeChat Pay 易乘碼用於公共交通工具；但必須留意的是，由於政府的交通津貼只適用於八達通，使用消費券來搭車就有點「蝕本」了。
以 Tap & Go 領消費券：日常使用須預先加卡入手機
有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡（Debit Card）使用，才決定用 Tap & Go 登記領取消費券，打算之後可以方便用於大額消費。
然而從之前的經驗中所知，Tap & Go 的消費券在 8 月 7 日發放時，會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，較為方便在網上「碌卡」購物，但日常使用的話就需要將之加入到手機的 Apple Pay／Google Pay 當中。
👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇
以八達通領消費券：依然要分多期支取、留意4大取款途徑
6 大支付平台之中，八達通於香港的普及率最高、而依照政府公布的資料，上年度逾 7 成的港人、亦即超過 440 萬人使用八達通登記領取消費券。不過，由於八達通存在帳戶款額以及實體卡儲值額＄3000的上限，今次第二階段的＄5000 消費券，使用八達通的市民仍需要最少分成 3 次支取。
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在 8 月 7 日，已登記人士在支取消費券時會有＄2000 存入至卡內，其後在 10 月 1 日第二階段的第二期消費券發放時，八達通用戶會收到另外的＄2000，至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首 $4000 用完後的下一個月之 16 日接收。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。
👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券 4 大途徑👇👇👇
雖然拍卡一步不能避免，但只要懂得利用手機《八達通》App，香港市民一樣可以自行將消費券增值至自己的八達通內，不需要再排隊「嘟卡」。
👇👇👇按圖放大看：以八達通 App 手機支取消費券👇👇👇
八達通一個方法即取＄20 優惠
除了各大商戶已經預備好新一輪的消費券優惠之外，如果是以八達通收取消費券的話，還可以即時賺取額外現金優惠。OK便利店日前就宣布，由 8 月 7 日至 13 日期間，凡首次於 OK 便利店以八達通成功領取第二階段首期＄2000 消費券，將額外獲贈 20 元 OK 便利店的現金券。
除了 OK 便利店之外，8 月 7 日至 9 月 30 日期間於 7-Eleven 便利店購買＄300 現金券、將即送額外＄30。
由 8 月 5 日至 9 月 1 日期間，於惠康購買現金券亦可享額外回贈，購買＄1,000 可送＄50，而購買＄2,000亦將贈＄120，每人限購＄10,000 現金券，可使用任何支付工具購買。
加碼推出獨家聯乘禮遇盡賺總值＄2200 元額外現金獎上獎
聯乘了港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等。為使用八達通登記消費券的市民預備了一連串的限定獨家禮遇，再多賺總值＄2,200 元的現金回贈。
迎新獎賞
於政府消費券計劃網站首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記人八達通 App，可賺＄30 元現金迎新獎賞。現金獎賞以八達通增值額形式送上。（2022年6月23日至7月26日上午10時）
易用易賞
推廣期内，只需用合資格八達通卡，單次零售消費滿＄200 或以上，可獲印花一個，首 100 萬名集齊8個印花的客戶，便可賺取＄50 元現金獎賞。另有 100 萬名額讓集齊12 個印花的客戶，賺取＄150 元現金獎賞。
如＄50 元現金賞名額已滿，無論你是否賺得＄50元現金賞，都可以繼續累積印花，輕易賺取$150 元現金獎賞：推廣期內印花可以累積計算，每位客戶最多可賺取共高達＄200 元現金獎賞。現金獎賞以八達通增值額形式送上。（2022年8月7日至9月30日）
商戶優惠
超過 100 款商戶優惠，詳情請留意八達通 App。
．新鴻基地產
聯同新鴻基地產旗下 25 個商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）
．港鐵商場
夥拍港鐵商場旗下 12 個商場推出飲食購物9折優惠（2022年第二階段計劃期間）
．信和集團
聯同信和集團旗下 8大商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）
．ZA Bank X 八達通開戶優惠
輸入開戶邀請碼「OCTOPUS」成功開立 ZA Bank 賬戶及於指定活動頁填寫及提交用作登記 2022 年消費券計劃第二階段的八達通卡號碼，首 100,000 名合資格客戶，可獲得＄500八達通增值額。（2022年6月13日至7月23日）
．Citi八達通白金卡迎新獎賞
全新客戶透過八達通 App 成功申請Citi 八達通白金卡，及於發卡後首3個月内累積認可簽賬滿＄8,000或以上（須包含最少 1次＄500自動增值交易)，專享＄900 現金回贈。（2022年6月14日至7月31日）
．九巴
買九巴月票買3個月送1個月＄780回贈（2022年7月1日至10月30日）
．港鐵
MTR Mobile 登記用戶首次用八達通App 購買港鐵全月通加強版可獲港鐵車站商店＄20 電子禮券（2022年6月24日至10月7日）
1. 第二階段消費券的金額為多少？
第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期）
另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。
2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？
可用於收取第二期消費券的工具包括：
－Tap&go 拍住賞
－WeChat Pay
－AliPay HK
－八達通
－BocPay*
－PayMe*
(*為第二期消費券新增)
3. 哪一類市民合資格獲發消費券？
2022年6月13日或之前年滿18歲以及
－香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券）
－持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券）
4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？
－若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券
－同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。
5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？
市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」
6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？
如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。
7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay HK、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放：
－第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
－第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。
8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放：
第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放；
第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放