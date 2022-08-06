強制檢測｜涉55幢　沙田、觀塘重災　柴灣已婚警察宿舍第2座上榜

香港單日確診數字持續超過4,000宗，醫務衞生局今晚（6日）發出新一份強制檢測公告，再有55幢大廈上榜。其中52幢涉有確診者居住，沙田及觀塘屬「重災區」，各有6幢大廈上榜，其次為元朗區、西貢區及東區，各有5幢大廈上榜。柴灣已婚警察宿舍、紅磡海濱南岸等亦榜上有名。

另有3幢大廈涉及污水樣本陽性被列入強檢大廈，分別為秀茂坪邨秀明樓、東涌裕泰苑裕玥閣及屯門田景邨田樂樓。被列入強檢大廈的住戶，需在周日（7日）或周一（8日）到社區檢測中心或流動採樣站進行核酸檢



▼8月6日強制檢測公告▼



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沙田、觀塘重災 各有6幢上榜

52幢有確診者居住的大廈中，沙田區及觀塘區屬「重災區」，各有6幢大廈上榜。其中沙田區上榜大廈包括馬鞍山福安花園2座、火炭禾上墩街18號彩禾苑、沙田乙明邨明恩樓及大圍美城苑逸城閣等；觀塘區則全公屋邨或居屋，有油塘油美苑淮美閣、秀茂坪邨秀雅樓、藍田康栢苑榮栢閣及興田邨彩田樓等。

天水圍、將軍澳各5廈需強檢

元朗區、西貢區及東區各有5幢大廈上榜，元朗區5幢大廈全為天水圍公營房屋，包括天水圍天晴邨晴悅樓及晴碧樓、天逸邨逸灣樓及天愛苑愛潮閣等；西貢區則涉5幢將軍澳大廈，例如寶明苑寶松閣、景林邨景棉樓及寶盈花園5座等。

柴灣已婚警察宿舍第2座上榜

東區則有柴灣曉翠苑碧翠閣、小西灣邨瑞樂樓及筲箕灣東熹苑華熹閣等。位於東區的柴灣已婚警察宿舍2座、九龍城紅磡海濱南岸2座等榜上有名。

3廈涉污水陽性上榜 包括東涌裕泰苑裕玥閣

另外，有3幢大廈因污水樣本陽性被列入強檢名單，分別為秀茂坪邨秀明樓、東涌裕泰苑裕玥閣及屯門田景邨田樂樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月6日）▼



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政府表示，明日（7日）將於南區石排灣邨、青衣長宏邨及荃灣梨木樹邨增設或重開流動採樣站。至於三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。