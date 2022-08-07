瘧疾︱58名患者留醫需先入隔離病房　醫管局指有「雙料」感染者

香港繼續增加瘧疾輸入個案，衞生防護中心今（7日）公布，截至昨日下午累計錄得75宗瘧疾個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，除幾內亞外，有10人由其他非洲地區抵港，包括加納、埃塞俄比亞、尼日尼亞、烏干達、剛果和非洲共和國等。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，目前共有58名瘧疾患者於公立醫院接受治療，各有一名危殆及嚴重病人於深切治療部留醫，另有病人同時患上新冠肺炎及瘧疾。他表示，由於瘧疾病人屬海外抵港人士，原需於酒店進行檢疫，故留醫期間，會安排其入住隔離病房觀察，倘檢疫期屆滿，則可安排轉入保護病房。醫管局因應瘧疾個案急增，已緊急採購藥物，強調有足夠供應。



瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至昨日下午二時累計75宗瘧疾個案，另隨後再增兩至三名有出現病徵的懷疑個案，目前已入院。她續指，當局會於機場實施特別安排，包括向已知有瘧疾個案同行者的幾內亞抵港人士，詢問其有否病徵，醫管局亦會派員到場協助，及為幾內亞抵港人士進行抽血，盼盡快揪出感染者。

張竹君又提到，非洲來港人士均需入住檢疫酒店，為方便管理，若屬以「一批批」形式返港者，已被統一安排入住位於灣仔的香港麗悅酒店，但她提到，由於酒店位置有限，當局會檢視需否另覓新酒店。

根據衞生署今早新聞稿所示，該75位瘧疾病人年齡介乎25至57歲，於7月1日至8月5日期間抵港，當中兩名分別52歲和53歲的男病人死亡。65人由幾內亞抵港，其餘10人由其他非洲地區抵港，張竹君補充指，涉及地區包括加納、埃塞俄比亞、尼日尼亞、烏干達，剛果及非洲共和國等。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，目前共有58名瘧疾病人在公院留醫，包括56男及2女，一人危殆、兩人嚴重，另有55人病情穩定，其中各有一名危殆及嚴重病人正留醫於深切治療部，團隊會繼續監測情況及提供合適治療。醫管局會聯同衛生署合作，包括派出醫護於機場提供協助，詢問幾內亞來港人士有否病徵及需否入院，衛生署會全力配合血液測試以安排入院。

他表示，瘧疾病人留醫期間，會安排其入住隔離病房。他強調此舉非憂慮瘧疾人傳人，倘無蚊患或滅蚊調控措施充足，傳播風險不高。他解釋，因瘧疾病人屬外國抵港人士，本應在酒店檢疫七天，以作監測，故留醫期間同需安排隔離，倘檢疫期屆滿，則可安排轉入保護病房，醫院亦已提高蚊患處理，包括做好滅蚊工作。現時留醫的瘧疾病人數目不多，如需使用更多隔離設施，或將穩定病人轉往二線病房治療。

他指出，有病人同時感染新冠肺炎及瘧疾，但暫未掌握實際數字。

藥物方面，劉表示，瘧疾個案急增，情況嚴重，且病人入院時身上的病源蟲數量多，故已緊急向內地及其他國家購備足夠藥物，有足夠供應可應付瘧疾上升個案。專家亦會視乎狀況，決定口服及靜脈注射藥物購置數量。

世衞分析幾內亞瘧疾個案分佈。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

