置富花園、麗晶花園等至少24大廈污水陽性　5區派28.5萬套快測包

本港第五波疫情持續，今日確診個案仍然徘徊在。港府今日（7日）公布，因應東區、南區、灣仔區、觀塘區及元朗區大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向該區的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉及的大廈包括，薄扶林置富花園、置富花園－雅緻洋房、九龍灣麗晶花園、柴灣樂軒臺和元朗天耀邨等。



▼8月7日 部份污水陽性大廈▼



當局今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

東區 — 樂軒臺、仁樂大廈、建業大樓、宏德居、怡翠苑、永利中心、金源洋樓、文華樓、滿華樓、景翠苑、柴灣邨、環翠邨及連翠邨

灣仔區 — 新村街附近一帶住宅

南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房、安泰大廈、海波大樓、湖北街4-6號（雙號）、金豐大廈及漁光邨

觀塘區 — 麗晶花園、高俊苑、高翔苑及宜安街附近一帶住宅

元朗區 — 天耀（一）邨及天耀（二）邨

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼

