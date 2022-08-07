許樹昌：倘BA.5成主流疫情或推向「小高峰」　相信遲早要打多針

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（7日）表示，確診數字仍會緩慢上升，強調要觀察Omicron BA.5變異病毒株會否成為主流，因有可能帶動疫情推向「小高峯」。

此外，政府計劃推出「紅黃碼」制度，並縮短海外抵港人士酒店檢疫日數，許樹昌認為方案可行，因旅客上機前及到埗後要陰性結果，加上已打齊針，故認為風險不高，但要監測海外會否出現新病毒品種。他又建議，若海外人士要來港參加會議，安排點對點交通會較安全。



政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本地BA.5比例有可能增至三成半

許樹昌在無綫節目《講清講楚》表示，近日每日確診數字達4,000至5,000宗，雖然貌似已「見頂」，但港大即時有效繁殖率仍超過1.2，估計數值仍會上升。他又指，上周本港BA.5個案只得1至2%，但現已佔個案近一成，若BA.5變成主流，或將確診數字再拉高。

他說，BA.5傳染高、疫苗折扣大，以新加坡為例，當地BA.5個案已佔三成半，故近月每日確診個案已達3,000至萬多宗。他強調，本港BA.5比例有可能同樣增至三成半，因不少個案源頭不明。

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打針後受感染可有混合保護

許樹昌表示，現時本地接種率高，而在血液抗體推算下，料約6至7成人已曾受感染，故已有一定抗體。此外，部份人打針後受感染，亦有人感染完後又打針，故可產生混合抗疫保護。他又引述中大及港大的合作數據，倘之前曾打針，感染了BA.2後，兩者可產生混合保護，其抗體可應付BA.4或BA.5。他認為，只要輕症多、重症少，便無必要收緊社交距離措施。

不過，被問及打過兩針並曾受感染人士，日後是否需要再打針，許直言：「相信只是時間問題。」因抗體會隨時間下降，加上9至10月或會有新變種病毒，故認為接種年齡遲早會下調，「要考慮係秋季，可能將年齡降低都唔出奇。」

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點對點安排較安全

此外，政府擬縮短海外抵港人士酒店檢疫日數。對於有指入境的檢疫人士獲得黃碼後，在家檢疫時可上班上學。許樹昌認為，要視乎個別人士是否自律，包括乘搭交通平具時，必須好好配戴口罩，「但有時好難講會唔會個個都咁自律。」

許認為，倘入境人士由海外來港開會，可「點對點」由酒店前往開會地方，毋須乘搭交通工具或到食肆，其安排會較可行；而在用膳時，亦應安排在指定地方進食，「最緊要唔係佢自己出去買、或者出去食。」他相信，有關人士入境後，需每日快測、隔日做核酸測試，故風險不高。至於上學安排，他認為應避免參加大型團體活動，例如取消禮堂早會等。

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