疫情｜增4274宗　BA.4/5個案佔一成　張竹君：或成主要病毒株

香港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）表示，新增4,274宗個案，包括4,035宗本地確診；另新增五宗死亡個案。她續指，Omicron BA.4或BA.5變異病毒株所佔的比例有上升趨勢，根據昨日的初步數字，佔本地新增個案10.4%，已超出BA.2.12.1，估計BA.4及BA.5或會成為香港的主要病毒株。



張竹君在疫情記者會表示，新增4,274宗個案，包括4,035宗本地確診，以及239宗輸入個案。她指，收到三間院舍爆發的報告，其中一間老人院是位於屯門，由嗇色園主辦的可祥護理安老院，有一名院友確診，及有三名院友須檢疫。另外兩間殘疾院舍為南區的心光護理安老院，以及元朗愷悅弱智人士之家有限公司，前者有一名院友確診，十名院友須檢疫；後者則有兩名院友先後於昨日及今日確診，共35名院友檢疫。

學校方面，張竹君指接獲一間幼稚園呈報個案，為將軍澳保良局方王換娣幼稚園，該校上低班K2C有23名學生，當中兩名學生及一名教師確診。

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張竹君又提到，Omicron BA.4或BA.5變異病毒株所佔的比例有上升趨勢，昨日初步數據可見，佔本地新增個案的10.4%，較BA.2.12.1的7.4%為高。她續指，根據過去七日數字的平均數，BA.4或BA.5所佔的比例約為7.3%，BA.2.12.1則為約7%。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張竹君指，根據外國或世界衛生組織的統計趨勢，BA.4或BA.5已超越其他個案的比例，據世衛數字，BA.5於8月3日的個案已佔全球69.6%；BA.4亦升至11.8%。至於BA.2.12.1，她指由大約佔4%，下跌至約1%；BA.2則由佔約2%，跌到約1.5%。她表示，BA.4或BA.5病毒株除了傳染力較強，暫時未見令疾病更嚴重。

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問到BA.5會否成為香港主流病毒株，張竹君表示，參考外國經驗，BA.5較易傳播，確有可能變為主流病毒，「可能有機會成為主流病毒喺香港，呢個機會我哋唔可以排除」。

另外，今日新增五宗死亡個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，其中一名為94歲老翁，他於7月19日接受快速檢測發現呈陽性，當時有發燒、喉痛，呼吸困難，然後到急症室接受治療。老翁本身患有高血壓、慢性阻塞性肺病，要長期使用低流量氧氣，老翁過往曾有前列腺肥大、肺癆等。

當局在問及其病歷時，知悉老翁的兒子曾在家接受快速檢測，結果呈陽性，但並無呈報衞生署。劉家獻呼籲，市民一旦快測呈陽性，請盡快呈報，當局會評估家中是否適合家居隔離，如家中有長者或長期病患者，便最好離家隔離，以免他們受感染。

另一位死者為94歲老婦，與家人同住，本身有長期病患，包括高血壓、心率不正、心臟衰竭，甲狀腺素高等。老婦於7月22日因為有上呼吸道感染病徵，故到私家醫生求診；7月26日由於其屋苑須要強檢，結果核酸檢測下發現老婦呈陽性；之後29日快測呈陰性，惟持續咳嗽、有痰，未有再求診及服藥。

到8月4日，老婦由於胸口不適，而且持續咳嗽及有痰，故到東區醫院求診，當時CT值為 32，估計病毒量正漸漸下跌，但身體持續有反應，結果延至昨天不幸過身。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

劉家獻呼籲，如有不適，尤其是上呼吸感染病徵，應盡早做快測或核酸檢測，一旦確診，尤其是長者，或長期病患者，緊記盡快求醫，包括到指定診所或視像診症，如服食抗病毒口服藥或可免死及入院。

至於其餘三位死者，劉家獻指均有長期病，如冠心病、心衰竭、認知障礙、糖尿病，以及高血壓等。