澳門氹仔麵包店員工於珠海檢測陽性 當局圍封住所
撰文：王潔恩
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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今午（7日）接獲珠海通報一宗陽性個案，患者近日曾往返澳珠兩地。
當局已圍封患者8月4日前曾居住的保利達花園；至於其工作地點，即氹仔GRAND MART內設的麵包店所在區域，亦正安排開展重點區域的核酸檢測。
▼7月23日 澳門有限度復工復市▼
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中心指出，在8月4日前，患者於澳門十數次的核酸檢測結果均為陰性，但不排除其在澳門居住及工作地點所在區域有傳播風險。
因此，當局已即時圍封患者曾居住的保利達花園，圍封時間將根據住戶核酸檢測結果和進一步風險評估而定。此外，其工作地點，即氹仔GRAND MART內設的麵包店所在區域，亦正安排開展重點區域的核酸檢測。有關核酸檢測安排詳情稍後公佈。
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