確診大廈｜增2403幢　涉陽明山莊、淺水灣嘉麟閣、跑馬地禮頓山

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（5日）更新確診大廈名單，過去14日有10,788幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,059幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有845幢上榜。

新上榜確診大廈方面，8月6日呈報的有2,403幢，當中有多個豪宅，包括淺水灣南灣道嘉麟閣2座、大潭陽明山莊10座、跑馬地禮頓山8座、寶馬山花園9及11座。另外，何文田山道督察級警察宿舍A 座，以及香港大學高級職員宿舍松蔭園譚李麗芬樓同樣上榜。



▼部份確診大廈▼



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上榜大廈仍維持近1.1萬幢 元朗區佔最多

根據當最新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,788幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,059大廈上榜；九龍城區則以14日內有845幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；沙田區則是第三多大廈出現確診者，共有817幢。

中西區新呈報大廈包括堅道御景臺、半山羅便臣道樂信臺1座、皇后大道西326號、西營盤瑧蓺等。灣仔方面，新上榜的有跑馬地Tagus Residences及禮頓山8座、大坑雍藝軒、畢拉山道111號A 座等。

▼8月7日確診大廈名單▼



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南區新呈報大廈涉及淺水灣南灣道嘉麟閣2座、大潭陽明山莊10座、懲教署職員宿舍L座，以及香港大學高級職員宿舍松蔭園譚李麗芬樓等。

Grand Austin、君頤峰、爵士花園各一幢上榜

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有柯士甸道Grand Austin 2A座、京士柏君頤峰8座及爵士花園3座等。九龍城新上榜大廈則有何文田永安台、Sky-Garden，及何文田山道督察級警察宿舍A 座等。

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新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括將軍澳The Parkside 2 座、清水灣翠巒小築、蔚藍灣畔2及6座、新都城都會豪庭2座等。屯門新呈報大廈有富健花園1座、恆大．珺瓏灣3A座、珺瓏灣2座、瑧譽洋房等。元朗方面則有尚悅13座、尚築、怡豐花園A座、柏巒等。