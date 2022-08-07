澳門氹仔麵包店外勞核酸檢測陰性返珠海確診　全城今明快測各一次

澳門疫情放緩，本周三起（3日）再放寬抗疫措施，恢復與珠海免隔離通關，經澳門入境珠海，只需持有24小時內核酸檢測陰性證明。不過，澳門今日（7日）獲珠海通報，指一名26歲男外勞，在珠海確診前曾多次往返兩地，包括居住在澳門「保利達花園」，以及在氹仔GRAND MART內設的麵包店工作，亦曾在關閘附近購買物品後過關。當局今日已圍封該超市及大廈相關重點區域，進行核酸檢測；並宣布全澳須在今日及明日，快速抗原檢測各一次。



▼2022.8.4 珠澳恢復通關第二晚情況▼



當局圍封病人的工作地點及超市檢測

澳門新冠病毒應變協調中心公布，今日上午9點，接獲珠海通報一宗核酸陽性個案。中心指，病人在8月4日前，曾多次在澳門核酸檢測呈陰性，惟病人近日多次往返兩地，故不排除在居住及工作地點所在區域，有一定傳播風險。衛生局傳染病防控處處長梁亦好在疫情記者會表示，病人為26歲男性外勞，是內地居民。

中心指，當局在今日中午，已圍封病人曾居住的「保利達花園」，圍封時間將根據大廈全部住戶核酸檢測結果，及進一步風險評估而定。中心亦指，病人在8月5日曾在氹仔GRAND MART內設的麵包店工作，當局今日亦已圍封整個超市及有關區域，於下午3時半起，開展重點區域的核酸檢測。

病人曾連續兩日在關閘購物

治安警察局表示，病人近日曾連續兩天，在關閘附近購買物品後，過關前往內地，正跟進其消費情況，以及是否從事其他活動，以掌握具體情況。

氹仔GRAND MART。（網上圖片）

當局︰全澳快測兩日以評估疫情

中心公布，全部澳門人包括外勞，須在今日及明日，快速抗原檢測各一次，並將結果上傳至相關申報平台。至於位於氹仔重點區域的人士，由於今日在重點區域核酸檢測前，已進行抗原檢測，故不須重複再做抗原檢測。當局希望通過全澳抗原檢測，以評估整體社區情況，經風險評估後決定下一步需採取的措施。