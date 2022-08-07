消費券｜18歲青年獲「補發」　用盡3000元加動用儲備買電腦配件

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】電子消費券第二階段首輪今（7日）開始發放，新合資格人士包括剛年滿18歲的市民及新來港人士，今可獲首期3,000元消費券。有青年下午即到深水埗黃金商場購買電腦配件組裝新電腦，不過仍不夠支付，需要使用儲備補貼，認為政府應派一次過派5,000元比較好。



▼8月7日消費券派發首日 黃金廣場市況▼



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「直接派5000比較好」

發放消費券的首日，黃金商場內可見不少市民手執一袋二袋滿載而歸，消費氣氛較早前好。剛滿18歲的Michael首次獲得消費券，首輪金額有3,000元，下午到深水埗黃金商場購買電腦配件組裝新電腦。

他稱有額外資金當然開心，之後年底前會分兩個階段收到3,000元和4,000元的消費券，總數1萬元。對於本期只發放的3,000元，他覺得「唔上唔落」，購買電腦零件時需要自己額外補貼，最終仍要使用儲備補貼，「3,000完全不夠用，直接派5,000比較好。」

18歲的Michael首次獲得消費券，今日即用3,000元及一些儲備，到深水埗黃金商場購買電腦配件組裝新電腦。。（鄭子峰攝）

有人用盡2000元再補貼買

在第一階段已領取5,000元的合資格市民，今日則收到首輪2,000元消費券，次輪收餘下3,000元。有市民認為只派2000元「有點窮」，本希望購買遊逆PS5時不用花的積蓄，但今只派2,000元，他需要自行補貼。他打算將剩餘的3,000元主要花於吃喝玩樂上，或填補生活開支。

黃金商場今日人流明顯增多，天龍星科技華碩電腦專門店的經理Hugo表示，有不少客人以消費券購物，但因5,000元被拆開兩期，所以氣氛較第一階級消費券派4,000元差。他指今日有父母想用消費券為孩子購買電腦，最後需要將賬單分開付款。他自己則打算利用消費券幫補日常開支，未有購物打算。

▼8月7日，政府發放第二階段消費券▼

