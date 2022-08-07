消費券｜有人首天用盡2000元買Switch　奢侈品商戶指消費慾遜上次

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】電子消費券第二階段5,000元今日（7日）起分階段發放，帶旺消費市場，旺角人流絡繹不絕。有人首天已用盡2,000元買遊戲主機Switch，亦有人表示會將消費券用在日常生活。對比消費券第一階段首輪（4月7日）即派4,000元，這次「縮水」至僅2,000元，市民意見分歧。



商戶方面，受訪奢侈品商戶皆表示市民消費意遜首次派發消費卷，承認派發金額減少對奢侈品銷情有影響。



曾小姐在消費券發放首天用盡2,000元買Switch。（盧翊銘攝）

曾小姐今日與朋友結伴購物，她透過八達通領消費券，這次用來買Switch。對於這次先派發金額較第一階段首輪少，她認爲「無咁好」，變相限制購買數量，這次用完消費券買Switch，遊戲要再掏錢買。她又說，消費券一派發「會直接用咗先」，不會存起來用。

郭先生：不認爲分數次發放會促進消費

郭先生同樣首天即領消費券，他稱會用於購買食物和日用品，不會存起來用。對於消費券分數次派發，他直言「戇居囉，政府，一次過派一萬咪算」。對於政府稱發放消費券原意促進消費，郭先生坦言「無分別，啲券係咪都要使」，認爲重要是市民是否消費得物有所值，「依家變咗人哋要好分散咁買啲零碎嘅野，你覺得會促進消費咩？我就唔覺得喇。」

施先生向記者示意手上一袋日用品，稱已用六百多元消費卷。（盧翊銘攝）

施先生與太太「行街」，他稱已透過支付寳領消費券，將用於日常使費。他向記者示意手上一袋日用品，稱已用600多元消費券。被問到發放金額會否影響消費意慾，他指「冇分別」。

譚先生指消費券增加他消費意慾，沒特定用途，上一輪用來買手提電腦」。（盧翊銘攝）

譚先生：消費券分開派讓商戶持續有生意

另一市民譚先生在旺角小米之家電器專賣店外排隊，他經支付寶領取，指消費券增加他消費意慾，沒特定用途，上一輪用來買手提電腦，這次排隊是因店舖的吸塵機有特價。

被問到領取餘下3,000元再一次性消費，譚先生表示不會「刻意留」，有心儀物品即會購買，沒有心儀物品才會「一路等埋一路用」。此外，對這次先派發金額較第一階段少，譚先生坦言「錢多自然會（爽手），上次一次過用完」，「如果你話派少啲，就可能買部平啲，或者過幾個月先買。」他補充說，站在消費者角度當然想政府一次性派，但理解政府「有難處」，他相信消費券分開派「是要（市民）慢慢買，等商家持續有生意」。

奢侈品商戶：消費意遜首次 派發金額減少有影響

彌敦道一間珠寶店店長鄭小姐受訪表示，店舖有推出折扣優惠迎接消費券派發。被問及對營業額及客流的幫助，她稱「少少都有」，解釋該店消費水平一般3,000多元，今日有客人用消費券購物，消費額達5,000元。鄭小姐承認，派發金額減少對珠寶店這類賣奢侈品的商戶有「少少」影響，但補充市民消費意慾較首次派「明顯差啲」，她估計是市民已經習慣。

星際城市中心一間發燒耳機店店員Jacky則稱，感覺消費券對營業額幫助沒上次明顯，派發首日暫多是數百元消費，而較大額交易為15,000元。對於派發金額減少會否影響發燒耳機銷情，Jacky稱「覺得可能有」，估計因金額減少對購買大額商品「幫助冇咁大」。