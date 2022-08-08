強制檢測｜增56處　又有紅磡海濱南岸　另涉映灣園、德福花園等

本港疫情持續，單日確診數字持續超過四千宗，醫務衞生局周日（7日）最新的強制檢測公告，有55幢大廈及一間院舍上榜。其中51處所有確診者居住或到訪，屯門屬「重災區」，有7幢大廈上榜。私人大廈方面，有九龍灣德福花園K1座、東涌映灣園賞濤軒3座等及連日都有大廈上榜的紅磡海濱南岸，這次為第4座。



另有5幢大廈涉及污水樣本陽性被列入強檢大廈，當中涉馬鞍山富寶花園1座、2座及3座。上述有關人士需在周一或周二（8日或9日），前往進行核酸檢測。



▼8月7日強制檢測公告▼



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屯門重災區共7幢上榜

51幢有確診者曾到訪的大廈中，屯門為重災區共計7幢上榜，包括悅湖山莊15座、置樂花園樂民苑、翠林花園A座、良景邨良英樓、湖景邨湖翠樓、田景邨田翠樓、富泰邨仁泰樓。

將軍澳怡心園3座納強檢

將軍澳則排第二多，主要公屋或居屋邨，包括雍明苑澤明閣、廣明苑廣瑞閣、健明邨明星樓、景林邨景松樓及私樓怡心園3座。此外，深水埗富昌邨亦有兩幢大廈上榜，分別為富萊樓及富盈樓。

至於上榜的私人大廈，除了怡心園，也有紅磡海濱南岸4座，以及九龍灣德福花園K1座、藍田滙景花園11座、大埔嵐山8座、荃灣翠豐臺3座、屯門翠林花園A座、深井碧堤半島7座、東涌映灣園賞濤軒3座。其中海濱南岸連日來有不同座數上榜，今次則輪到第4座。

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圓玄護養院暨長者日間護理中心上榜

此外，紀律部隊宿舍及院舍亦上榜，包括葵涌荔景紀律部隊宿舍3座、觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座，及位於荃灣梨木樹邨康樹樓1樓的圓玄護養院暨長者日間護理中心。

5廈涉污水陽性上榜 馬鞍山富寶花園佔3幢

另有5幢大廈因污水樣本陽性被列入強檢名單，馬鞍山富寶花園為重災區，涉1座、2座及3座。其餘兩幢大廈為荃灣德士古道69號尚文苑、葵涌大窩口邨富碧樓。

▼流動採樣站名單 （截至8月7日）▼



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南區鴨脷洲邨、深井碧堤半島增設流動採樣站

任何人在8月1至7日曾身處名單55幢大廈超過兩小時，或在7月31至月8月7日曾身處圓玄護養院暨長者日間護理中心超過一小時，均須在明日或後日（8日或9日）前往進行檢酸檢測。

政府表示，本周一將於南區鴨脷洲邨及深井碧堤半島增設或重開流動採樣站、位於薄扶林華富二邨的流動採樣站，則會延長服務至本周二（9日）。

至於三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。