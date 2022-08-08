安心出行更新套用紅黃碼　暫只適用入境人士　未擴至密切接觸者

政府今日（8日）公布放寬酒店檢疫期，變成「3+4」，酒店檢疫期及推出「紅黃碼」措施，海外旅客在本周五（18日）起，會按風險級別獲發不同「疫苗通行證」，安心出行會與政府系統作對比，確診人士會顯示「紅碼」，居家醫學監測人士會顯示「黃碼」，其間不准進入表列處所及堂食等，只可返工或到街市等購買日常用品，當完結檢疫隔離期後會自動轉為「藍碼」。行政長官李家超強調，「紅黃碼」只針對入境旅客，暫時無計劃擴展至密切接觸者。



▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



+ 9

完成隔離及家居醫監察 自動轉「藍碼」

政府今日公布，會向海外或台灣來港人士推出「紅黃碼疫苗通行證」，旅客在接受核酸檢測後，最新版本3.4.0安心出行「疫苗通行證」會自動偵測系統比對，向旅客派發二維碼，確診人士會獲發「紅碼」，展開4日家居醫學監測人士會獲發「黃碼」，持有「紅黃碼」人士不能進入「疫苗通行證」表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等，以及進行除口罩活動，當完成隔離及監測後，會自動轉為「藍碼」，可以進行正常生活。

手機無上網仍能偵測「紅碼」

表列處所方面，處所需要更新掃描器，屆時會顯示用戶的「疫苗通行證」顏色，如果確診人士的手機沒有上網功能，二維碼雖然會顯示「藍碼」，但掃瞄器能夠偵測到「紅碼」，並提醒更新二維碼，當用戶開啟網絡功能，系統會自動偵測並更新為「紅碼」，政府提醒，「紅碼」確診人士必須檢疫隔離，系統會有紀錄作日後跟進。

行政長官李家超強調，現階段無計劃將「紅黃碼」擴展至本港的密切接觸者，由於「紅黃碼」是基於抵港核酸檢測結果而應用，現時本港未能引進密切接觸者接受核酸檢測，故數據上未能容許擴展至密切接觸者。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

創新科技及工業局局長孫東指出，新措施只應用在機場來港人士，一般市民可繼續使用原有安心出行及疫苗通行證，不會影響正常出行，至於私隱問題，安心出行的疫苗通行證會加密處理姓名及身份證，再傳送政府系統比對，而加密資料是儲存在用戶手機內，並非政府系統中，認為不存在私穩洩漏風險。

紅黃碼是甚麼？ 紅黃碼是向所有入境入士派發，所有海外／台灣抵港人士，會預設獲發黃碼，並須更新安心出行應用程式。黃碼人士在4天家居醫學監察期，可以外出但不可參與除口罩活動，例如堂食等，亦不可到訪院舍及學校、醫務處所等。

所有入境後檢測陽性者，會獲發紅碼，期間要遵守隔離指令，不得外出。 紅黃碼生效時間多久？ 黃碼人士在完成「3+4」檢疫及居家醫學監察期後，便會在安心出行程式上轉為藍碼，即活動不會再受任何限制。紅碼人士則按一般確診人士的隔離指引，即曾接種疫苗者在確診第六及第七天連續兩日快測陰性後，第八日便可自由活動，解除紅碼。

▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



+ 5

▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼

