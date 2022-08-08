政府推安心出行紅黃碼　方保僑：電子針卡連網比對資料

政府正式公布縮減店檢疫期及推出紅黃碼措施，就當中涉及的技術，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，關鍵在於電子針卡，更新版的安心出行及處所使用的驗證二維碼掃瞄器均需連接網絡，用戶的電子針卡載有個人資料，這些資料經加密後會上載至「政府雲端」比對資料，如市民屬確診或檢疫者名單、即紅黃碼人士，處所的掃瞄器便會發出警號。



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每次打開安心出行 電子針卡資料將上載「政府雲端」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，據他了解，在新制度下，用戶更新安心出行程式後，每次打開程式，程式中載入的電子針卡，會經過加密，產生出一堆獨特的「序號」，再與「政府雲端」的資料作比對。而「政府雲端」料設確診者及檢疫者的名單，透過與用戶上載的加密「序號」作比對，如發現用戶在名單之中，他們的安心出行便會顯示為紅碼或黃碼。

方保僑又提到，除了安心出行每次打開會將資料上載，與「政府雲端」資料作比對，處所的「驗證二維碼掃瞄器」未來需要上網，在讀取進入處所人士的電子針卡後，同樣將資料加密，再上載至「政府雲端」作資料比對，這個做法是「第二層保護」。

若安心出行無電子針卡 處所掃紙本針卡同樣有效

他續指，即使用戶不將電子針卡放入安心出行，或手機無上網，甚或是使用紙本針卡的人，在這個機制下，處所都可以透過「驗證二維碼掃瞄器」上載及比對資料，確認入場人士是否確診者或檢疫者。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

憂系統超負荷 惟當局稱已做測試

方保僑續提出幾點疑慮，包括更新版安心出行以後每次打開，都會將資料加密上載及比對資料，料市民每次打開程式或要多花幾秒等待，當大批用戶同時使用程式，系統能否應付也是另一關注點。不過，他透露政府部門曾稱已做過測試，相信足以應付龐大使用量。

手機上網速度或成樽頸

他又表示，更新版安心出行均需要上網，市民手機的上網速度各異，對他們出行會否造成影響，要尚待實行後再觀察。同時，處所使用的驗證二維碼掃瞄器，但現時用作掃瞄器的手機未必都有上網功能，處所負責人或要增添電話卡或使用Wi-Fi。他提別提到，部分公共Wi-Fi速度較慢、有些地方的接收也不好，有可能成為新制度實行的樽頸。

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