紅黃碼｜安心出行5點更新懶人包：入境隔離變3+4、黃碼出行限制
撰文：蔡浩騰
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紅黃碼｜為了與世界各國接軌，香港政府在今日（8 月 8 日）宣布放寬檢疫措施，由 8 月 12 日起，從外地入境人士的酒店隔離期由原先的 7 天縮短成 3 天，但仍然需要進行 4 天的家居醫學檢測，期間雖然可以自由出外，但就不能進入指定處所。
為了讓不同處所可以有效識別確診／隔離人士，政府方面就同時宣布推出傳聞已久的「紅黃碼」，而其主要出示工具，則仍然是大家熟知的《安心出行》App。
紅黃碼、新版本《安心出行》5點必知懶人包
由 8 月 12 日起，新版本的《安心出行》App 就會正式啟用，在原有的疫苗通行證（亦即新版本下的「藍碼」）之外，還會加入新的「紅碼」及「黃碼」，三種顏色的二維碼都分別適用於不同人士，同時亦有他們的不同限制，以下就為大家整理出 5 項必知要點，供大家快速理解新的防疫措施👇👇👇
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1. 安心出行需要更新到最新版本嗎？
《安心出行》App 需要更新至最新的 3.4 版本，才能顯示符合最新政府防疫要求的二維碼。
2. 由國外及台灣入境香港的最新檢疫安排為？
由 8 月 12 日起，香港入境檢疫要求變成 3 天酒店檢疫及 4 天家居監察，在日期計算方面，抵港日計算為 Day0。期間入境人士的《安心出行》App 會獲發「黃碼」。
3. 新版本《安心出行》紅碼適用於甚麼人士？
《安心出行》「紅碼」只適用於已上報確診人士，持有紅碼者需要配合政府的隔離要求，不能離開隔離地點，直至隔離完成後，紅碼會變成藍碼。
4. 新版本《安心出行》黃碼適用於甚麼人士？
《安心出行》「黃碼」只適用於 海外或台灣入境人士，於「3+4」的檢疫隔離期間，入境人士的《安心出行》App 會獲發「黃碼」，在頭 3 天的酒店隔離完成後，持黃碼人士可以外出活動，但不能進入主要審核的表列處所，包括：
－食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間、安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所
5. 新版本《安心出行》藍碼適用於甚麼人士？
沒有任何檢疫／隔離要求的藍碼，亦即此前香港一般市民所用的疫苗通行證，惟仍需要符合疫苗針數要求方能進入主要審核的表列處所。