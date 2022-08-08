紅黃碼｜為了與世界各國接軌，香港政府在今日（8 月 8 日）宣布放寬檢疫措施，由 8 月 12 日起，從外地入境人士的酒店隔離期由原先的 7 天縮短成 3 天，但仍然需要進行 4 天的家居醫學檢測，期間雖然可以自由出外，但就不能進入指定處所。



為了讓不同處所可以有效識別確診／隔離人士，政府方面就同時宣布推出傳聞已久的「紅黃碼」，而其主要出示工具，則仍然是大家熟知的《安心出行》App。

紅黃碼、新版本《安心出行》5點必知懶人包

酒店檢疫期會縮短至「3+4」，入境人士要更新安心出行程式，並實施紅黃碼制度。（李澤彤 攝）

由 8 月 12 日起，新版本的《安心出行》App 就會正式啟用，在原有的疫苗通行證（亦即新版本下的「藍碼」）之外，還會加入新的「紅碼」及「黃碼」，三種顏色的二維碼都分別適用於不同人士，同時亦有他們的不同限制，以下就為大家整理出 5 項必知要點，供大家快速理解新的防疫措施👇👇👇

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