消費券｜八達通推簡易App查合資格消費記錄　11.30用夠即可領尾期

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】逾200萬名八達通消費券用戶，因合資格消費未滿4,000元，今年6月未能如期領取尾期1,000元。政府最近派發第二階段消費券，八達通今（8日）率先提醒用戶，可通過八達通App及網頁查閱「不合資格消費」記錄，更將於稍後推出簡易版八達通App，方便長者及其家人查閱相關資訊，以免再次錯過領取尾期1,000的先機。



八達通用戶，須於11月30日前合資格消費滿4,000元，才可最早於12月16日領取尾期1,000元，否則須延後至明年1月16日。



▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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上階段有逾200萬八達通用戶未能如期領1000元

八達通上階段尾期消費券1,000元，最早一批於今年6月16日派發，惟有逾200萬名用戶，因消費券不合資格，未能如期領取。市民紛紛致電熱線查詢，八達通當時回應，日內處理逾千宗不同類型的查詢。

其實，現時八達通App的查閱功能已包括︰

．可領取／已領取消費券的金額

．尚未領取的消費券金額

．領取消費券的限期

．「合資格消費」累積總額

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情



八達通今日公布，為方便市民透過八達通App及網頁，查閱消費計劃的「不合資格消費」交易詳情，瀏覽消費券領取及消費記錄。

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

八達通稍後為長者推簡易版App 字體更大更清晰

除了八達通App外，市民亦可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

八達通並公布，將於稍後推出簡易版八達通App，讓市民能更快捷查閱相關資訊。若市民已將親友的八達通登記至其個人App，或透過拍卡功能，亦可隨時查閱。

屆時，用戶打開App主頁，將出現切換至簡易版面的提示，字體相比目前更大更清晰。即使八達通未在App登記，亦可透過App內的拍卡功能，查閱相關記錄。

11月30前合資格消費滿4000元 最快12月16日領尾期1000元

此外，第二階段以八達通領取消費券用戶要留意，於11月30日前合資格消費滿4,000元，才可最早於12月16日領取尾期1,000元，否則須延後至明年1月16日。最遲領取日為明年4月16日，即用戶須於3月31日前，合資格消費滿4,000元。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。

八達通指，若有任何查詢，亦可致電2969 5588。

▼第二期$5000消費券Q&A▼

