瘧疾︱增2宗確診累計77宗　47人留醫　仍有一兩宗懷疑個案

香港出現大批瘧疾感染個案，衞生防護中心及醫院管理局今日（8日）在疫情記者會公布，再增2宗瘧疾確診個案，目前累計共77宗個案，另有一兩宗懷疑個案仍在等待報告；截至今午12時，共47名瘧疾病人在公立醫院留醫，其中2人嚴重，其餘35人情況穩定。另外，目前仍有逾百名非洲來港人士在灣仔的香港麗悅酒店接受檢疫。



▼8月6日 有麗悅酒店住客經救護車送到瑪嘉烈醫院傳染病中心▼



增2宗瘧疾確診 另有一兩宗懷疑個案

本港近日出現大量瘧疾輸入個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，繼昨日公布有75宗確診個案，今日再新增2宗確診個案，目前累計77宗。她提到，仍有一兩宗懷疑個案，仍在等待血液報告確定結果。

逾百人於麗悅酒店隔離檢疫

張竹君續指，據她了解，現時灣仔的香港麗悅酒店，有逾百名非洲來港人士正接受檢疫，但不清楚實際的房間安排及供應。

瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

47名瘧疾病人公院留醫 涉45男2女

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，截至今午12時，共47名瘧疾病人在公立醫院留醫，涉45男、2女，其中2人嚴重，其餘35人情況穩定，醫療團隊會繼續監測情況及提供合適治療。

與他昨日所提的留醫數字比較，今日留醫數字已較昨日（7日）提及的58名有所減少。另外，劉家獻昨日也曾提及有瘧疾病人同時染有新冠，但暫未掌握實際數字。

世衞分析幾內亞瘧疾個案分佈。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

