瘧疾︱增2宗確診累計77宗 47人留醫 仍有一兩宗懷疑個案
撰文：江麗盈
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香港出現大批瘧疾感染個案，衞生防護中心及醫院管理局今日（8日）在疫情記者會公布，再增2宗瘧疾確診個案，目前累計共77宗個案，另有一兩宗懷疑個案仍在等待報告；截至今午12時，共47名瘧疾病人在公立醫院留醫，其中2人嚴重，其餘35人情況穩定。另外，目前仍有逾百名非洲來港人士在灣仔的香港麗悅酒店接受檢疫。
▼8月6日 有麗悅酒店住客經救護車送到瑪嘉烈醫院傳染病中心▼
增2宗瘧疾確診 另有一兩宗懷疑個案
本港近日出現大量瘧疾輸入個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，繼昨日公布有75宗確診個案，今日再新增2宗確診個案，目前累計77宗。她提到，仍有一兩宗懷疑個案，仍在等待血液報告確定結果。
逾百人於麗悅酒店隔離檢疫
張竹君續指，據她了解，現時灣仔的香港麗悅酒店，有逾百名非洲來港人士正接受檢疫，但不清楚實際的房間安排及供應。
47名瘧疾病人公院留醫 涉45男2女
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，截至今午12時，共47名瘧疾病人在公立醫院留醫，涉45男、2女，其中2人嚴重，其餘35人情況穩定，醫療團隊會繼續監測情況及提供合適治療。
與他昨日所提的留醫數字比較，今日留醫數字已較昨日（7日）提及的58名有所減少。另外，劉家獻昨日也曾提及有瘧疾病人同時染有新冠，但暫未掌握實際數字。
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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