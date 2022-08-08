嘶哮症｜確診女嬰發出狗吠聲　醫生指多種病毒可致　常見3歲以下

新冠病毒疫情持續，今日（8日）醫院管理局表示，一名20個月大女嬰日前快速檢測呈陽性，之後出現嘶哮症（咽喉氣管支氣管炎）的病徵，呼吸聲如狗吠聲，一度需送入兒童深切治療部（PICU）留醫，處方藥物後目前情況穩定。



有兒科醫生表示，不同類型的病毒，例如常見的副流感病毒、鼻病毒、腺病毒等，都可引致嘶哮症，形容該症於香港頗常見，一般出現於5歲或以下的幼童。他續指，雖然嘶哮症可為幼兒帶來即時危險，但只要服用類固醇，便可有效醫治。



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女嬰確診又患嘶哮症 一度入兒童深切治療部

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名20個月大女嬰，上周五（5日）在家快速測試呈陽性，昨日（7日）凌晨情況轉差，家人帶其前往聯合醫院急症室。他指女嬰入院時氣促、發燒及嘔吐等病徵，並出現嘶哮症狀，須送入兒童深切治療部（PICU），經處方藥物後病情由嚴重轉至穩定，已獲安排於兒科病房留醫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指嘶哮症又名咽喉氣管支氣管炎，（資料圖片）

患者氣管內腫脹影響正常呼吸 呼吸加快或困難須求診

劉家獻指，嘶哮症又名咽喉氣管支氣管炎，倘感染會引致氣管內腫脹及影響正常呼吸，並發出類似狗吠聲的聲音，且吸氣時會出現喘嗚，以及聲音帶有沙啞，家長一旦發現子女呼吸加快或變得困難，或其呼吸時肋骨中間內陷，呼吸聲趨向高音，甚或聲音形同狗吠或獅叫時，就應盡快帶同子女到急症室求診。他續指，隨着兒童個案增，出現嘶哮症情況亦增加，但及早求醫及服藥，康復機率將會增加。

兒科專科醫生趙長成表示，至少多三類病毒可致嘶哮症。（中大提供）

常見3歲以下幼童患者 呼吸時發出如馬匹叫聲

兒科專科醫生趙長成表示，其實嘶哮症在香港頗常見，撇除新冠病毒，其他各類病毒，例如常見的副流感病毒、鼻病毒、腺病毒等，都可引致嘶哮症。

他表示，嘶哮症一般出現於五歲或以下，尤其較常見於三歲以下的幼童，其抵抗力較低，而且氣管較細，一旦受感染便會咽喉腫脹，呼吸受阻，需用力呼吸，發出如馬匹的叫聲。

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染疫第三天踏入病情高峰 嚴重時可帶來生命危險

趙長成續指，過往嘶哮症在香港於夏天至秋涼之間較常見，但新冠疫情下，市民都戴上口罩及勤洗手，由其他病毒引起的嘶哮症減少。他表示，一旦感染後，首天的情況與一般上呼吸道感染分別不大，同樣會發燒等；但之後便會惡化，大約第三天踏入病情高峰，嚴重時可帶來生命危險，不過只要及時求醫，服用類固醇便可有效醫治，香港甚少死亡個案。

問到由新冠病毒引起的嘶哮症，與其他病毒有沒有分別，趙長成指未見特別分別，但要留意新冠病毒帶來的其他健康問題。他又提醒，一帶幼兒有上呼吸道感染症狀，家長就應多加留意。