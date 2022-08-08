酒店隔離改「3+4」　安心出行推紅黃碼　黃碼可返工返學去求診

政府正式公布縮減店檢疫期及推出紅黃碼措施，醫務衞生局今午補充，指「黃碼」人士不得以顧客或訪客進入表列處所、安老院、殘疾人士院舍、學校及指定醫療處所；惟「黃碼」人士可在僱主或負責人無額外規定或要求的情況下，到上述處所上班、上學，也可到指定醫療處所接受服務。



政府今日（8日）公布將7日酒店檢疫期改為3日酒店檢疫期加4日家居醫學監察，並推出「紅黃碼」措施。從海外或台灣抵港人士由本周五（18日）起，會按風險級別獲發不同「疫苗通行證」，安心出行會與政府系統作對比，確診人士會顯示「紅碼」，居家醫學監測人士會顯示「黃碼」，其間不准進入表列處所，只可返工或到街市等購買日常用品，當完結檢疫隔離期後會自動轉為「藍碼」。

黃碼可返工返學 到指定醫療處所求醫

醫務衞生局今午再就紅黃碼措施作補充，指「黃碼」人士不得以顧客或訪客進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所、安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫療處所。不過，若「黃碼」人士是上述處所的員工、教職員或學生，如處所負責人或校方無額外規定或要求，他們可在醫學監察期間上班、上學；也可需要在指定醫療處所求診或接受治療。而他們在相關處所必須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。

「黃碼」的人士均不得以顧客或訪客（包括陪診者或照顧者）身分進入：

•主動核查「疫苗通行證」的表列處所（即餐飲處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所）；以及

•安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫療處所。

