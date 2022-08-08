20月大女嬰確診再患嘶哮症一度留醫PICU　呼吸聲音似狗吠聲或獅叫

新冠病毒疫情持續，衞生署今日（8日）公布新增4,020宗確診，為近20日低位。不過再現年幼患者，一名20個月大女嬰上周五（5日）快速檢測呈陽性，昨日（7日）凌晨情況轉差，家人帶往聯合醫院急症室求醫。女嬰期間曾出現氣促及嘶哮症（咽喉氣管支氣管炎）等病徵，一度需送入兒童深切治療部（PICU）留醫，處方藥物後目前情況穩定。



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，兒童感染後或出現氣管內腫脹及影響正常呼吸，亦有不少染疫童相繼出現嘶哮症，倘家長發現子女呼吸加快或變得困難，或其呼吸時肋骨中間內陷、呼吸聲趨向高音，甚或聲音形同狗吠聲或獅叫，切勿輕視及拖延，需盡快帶同子女求診。



一名20個月大染疫女嬰出現氣促及嘶哮症，目前情況穩定，已獲安排於聯合醫院兒科病房留醫。(資料圖片)

女嬰上周五快測陽性 昨凌晨轉差入送急症室

新增個案中，有3,807宗屬本地確診個案，包括1,428宗經核酸檢測陽性，以及2,379宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同233宗輸入個案，即合共新增4,020宗確診，錄得自上月20日起，近20日新低。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名20個月大女嬰上周五在家快速測試呈陽性，昨日凌晨情況轉差，家人帶其前往聯合醫院急症室。他指女嬰入院時氣促、及有嘶哮症，另有發燒及嘔吐等病徵，需送入兒童深切治療部（PICU），處方藥物後病情由嚴重轉至穩定，已獲安排於兒科病房留醫，團隊正密切留意及提供合適治療。

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劉家獻：染疫兒童呼吸加快或變得困難須往急症室求診

劉家獻續指，嘶哮症又名咽喉氣管支氣管炎，倘感染會引致氣管內腫脹及影響正常呼吸，並發出類似狗吠聲的聲音，且吸氣時會出現喘嗚，以及聲音帶有沙啞。他提醒家長，染疫兒童或有可能患上嘶哮症，家長倘發現子女呼吸加快或變得困難，或其呼吸時肋骨中間內陷，呼吸聲趨向高音，甚或聲音形同狗吠或獅叫，「再嚴重啲會唞唔到氣。想呼籲（家長）唔好嚴重到唞唔到氣先去睇醫生，見佢抖唞氣快咗、好用力吸氣，或肋骨陷入」，則要盡快帶子女前往急症室求診。

他又指，隨兒童染疫增，出現嘶哮症情況亦增加，及早求醫及服藥，康復機率將會增加，「好似呢個小朋友兩日就由ICU轉返出嚟，畀公眾一個警醒，有初期病徵就記緊睇醫生。」他特別提到，自上周起，六個月至三歲小童已可接種疫苗，呼籲倘合資格應及早接種。

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明愛醫院行政總監確診 同事檢測全屬陰性

此外，明愛醫院行政總監屈銘伸醫生證實確診，他上周四（4日）最後一日上班，期間有佩戴口罩，亦有緊守感染控制措施，工作期間並無接觸病人，院方已為其辦公室進行清潔及消毒，同事檢測全屬陰性。

明愛醫院行政總監屈銘伸醫生證實確診，他上周四最後一日上班工作，期間並無接觸病人。( 醫管局圖片)

新增7名病人死亡 3人已打3劑疫苗

離世個案則新增七宗呈報，涉及四男及三女，年齡介乎66至88歲，有兩人則從未接種。劉家獻指，未完疫苗接種者，尤其是從未打針，會令重症及死亡風險增加，他呼籲市民盡快前往接種；另有三人已打三針，其中一位68歲男病人，前日因意外入院，院方發現其曾於7月20日確診，由於現時以28日為指標，遂一併將其計入今日死亡報告數字，惟其死亡與新冠肺炎無關。



另一位66歲女死者則於7月31日快測呈陽性，惟該病人延至8月6日始前往指定診所求診，她當時無嚴重病徵，亦已獲處方藥物，翌日凌晨家人發現其於家中昏迷不醒，遂經救護車送入那打素醫院急症室，惟創救無效，由於其於急症室離世，其遺體將送往公眾殮房調查。劉家獻指，倘染疫者年逾60歲，建議及早或於證實確診的首五天內求醫，以獲處方新冠藥物，可減低重症及入院機會。

另一位80歲、有多項長期病患包括高血壓、高血脂、血小板低等的男死者，則於8月3日入院，隨後病情一直轉差，延至昨日不治。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

政府公布周五起實施紅黃碼抵港人士檢疫新安排，被問到持黃碼人士可出入學校、工作場所，但不可堂食的相關理據，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，因返工返學會佩戴口罩，惟出入食肆及酒吧等場所則比較高危，容易傳播。她又提到，入境檢疫人士需要於第四、六、九及十日進行檢測，返學則要求快測或當日核酸結果呈陰性，遂可助減低風險。

至於持黃碼的返工或返學人士應如何安排用膳，她則建議最好「匿埋自己食」，避免與他人共同進餐。

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