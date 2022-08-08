將軍澳翠嶺峰、屯門龍門居等24屋苑污水陽性　27萬人要快測

本港今日（8日）新增4,040宗確診個案，政府表示西貢區(將軍澳)、屯門區、葵青區及北區5區的污水樣本呈陽性，病毒量相對較高，涉及將軍澳翠嶺峰和廣明苑，屯門龍門居，北區豪峰嶺和逸峯等屋苑，當局將向受影響屋苑的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約27萬個快速抗原測試包，讓他們自行檢測。



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政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在西貢區(將軍澳)、屯門區、葵青區及北區5區的污水樣本呈陽性，病毒量相對較高，將向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，受影響地點如下：

西貢區 — 翠嶺峰、寶明苑及廣明苑

屯門區 — 龍門居、青賢街和鹿苑街附近一帶住宅

葵青區 — 宏福花園、綠悠雅苑、青衣邨、青盛苑、青華苑、曉峰園、偉景花園及長安邨

北區 — 富康園、山翠苑、廣福苑、百福花園、禎祥園、豪峰嶺、嘉宏中心、囍逸、綠悠軒及逸峯



鹿苑街附近一帶住宅驗出污水樣本呈陽性，政府將向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速抗原測試包。（環境及生態局圖片）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。