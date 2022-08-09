港府實施「3+4」檢疫安排　金融界指不少人計劃重新外出招商引資

港府將實施「3+4」海外人士檢疫安排，由7日酒店檢疫改為3日。金融發展局主席李律仁今日（9日）在電台節目中指，業界對此感到高興，形容是近期對金融界的「大消息」，不少金融界人士打算重新到周邊地方招商引資、見客等，長遠希望可以更寬鬆。



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李律仁說，香港作為國際金融中心，整個行業都要區域或國際覆蓋率。不過，過往基於較嚴謹的措施，或會令人覺得不便捷，故有機會改到其他地方做總部或協調，對香港有影響，亦擔心在長遠累積下，會慢慢削減本港優勢。因此，他稱慶幸見到「3+4」方案，長遠希望有更大寬鬆。

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李律仁說，本港11月將舉行國際金融投資峰會，形容是金融界的盛事，相信今次放寬措施後有助活動順利舉行，並感到樂觀。他又認為，未來世界的發展，亞洲、中國都佔很大的部分。

他指，今次措施可助業界便捷出行，令香港繼續發揮國際金融中心作用，故改變「3+4」有很大幫助。