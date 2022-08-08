強制檢測︱增46處涉銀湖．天峰及宇晴軒等　將軍澳5幢大廈上榜

醫務衞生局晚上（8日）發出最新強制檢測公告，共有46幢大廈上榜，38幢有陽性患者居住，重災區為觀塘區，有7幢大廈上榜。上榜住宅當中亦包括私人住宅，為馬鞍山銀湖．天峰5座、長沙灣宇晴軒1座；將軍澳上榜大廈共有5幢，包括海悅豪園2座和將軍澳中心2座等。



另外8幢污水樣本檢測呈陽性而需強檢，包括天水圍俊宏軒2、3、7座、馬鞍山富寶花園9、10座等。



觀塘區有7幢上榜佔最多 麗晶花園10座上榜

38幢有確診者居住或到訪的大廈當中，觀塘區有7幢上榜佔最多，包括九龍灣麗晶花園10座、牛頭角彩福邨彩和樓、觀塘安泰邨和泰樓、藍田康栢苑瑞栢閣、平田邨平旺樓、油塘高翔苑高麒閣及油塘邨華塘樓。

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沙田區5幢大廈上榜

西貢區及沙田區則同樣新增5幢大廈，西貢區新增的大廈全部來自將軍澳，分別為尚德邨尚智樓、海悅豪園2座、將軍澳中心2座、彩明苑彩柳閣及景林邨景楠樓；沙田區則新增水泉澳邨峻泉樓、博康邨博智樓、綠怡雅苑1座、馬鞍山利安邨利興樓及馬鞍山銀湖．天峰5座。

青衣美景花園、荃灣麗城花園各一幢納強檢

今日的強檢大廈名單中，主要是公屋及居，私樓則有長沙灣宇晴軒1座、九龍灣麗晶花園10座、青衣美景花園7座、荃灣麗城花園1期1座、將軍澳海悅豪園2座、將軍澳將軍澳中心2座、馬鞍山銀湖．天峰5座、粉嶺海聯廣場3座。

天水圍公屋俊宏軒等四屋苑有大廈污水檢測陽性上榜

另外，有8幢大廈因污水樣本檢測陽性而上榜，分別為天水圍俊宏軒2、3、7座、馬鞍山富寶花園9、10座、黃大仙天宏苑宏景閣、黃大仙下二邨龍盛樓及黃大仙下二邨龍興樓。

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任何人在8月2至8日曾身處名單46幢大廈超過兩小時，均須在明日或後日（9日或10日）前往進行檢酸檢測。政府明日（9日）將於黃大仙天宏苑及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。