隔離酒店改3+4　盧寵茂料不會增社區風險　黃碼者返工須單獨用膳

政府宣布實施「紅黃碼」疫苗通行證安排，同於由本周五（12日）起，從海外或台灣由機場抵港人士的7日酒店檢疫安排，改為3日酒店檢疫以及4日醫學監察。醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）在電台節目中指，新方案連同4日醫學檢測，再配合紅黃碼、核酸檢測，有信心可防止病毒在社區傳播風險。根據政府估算，輸入個案不會令整體社區確診數字有明顯改變，初步預計放寬措施後，不會為社區帶來大大風險。盧承認，目前獲豁免使用安心出行的人士，未必能顯示出是否屬紅碼或黃碼人士，「可能唔會被發現。」他稱當局會繼續檢討措施。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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被問及黃碼者為何可上班、乘搭交通工具、前往街市等多人場所，盧寵茂強調，手持黃碼的海外到港人士，外出時必須要佩戴口罩，又指醫學監測期間，要平衡來港人士必須的生活需要，以確保社會可回復正常。

黃碼人士不能前往食肆 上班非單獨用膳或不構法律責任

雖然黃碼者不能進入部份處所，例如食肆、酒吧、安老院等，但若在相關處所上班，黃碼人士則不受限制。盧寵茂指，今次方案只希望民生、經濟活動有改善，而安老院、殘疾院舍、醫院的員工每日上班前要進行快速檢測，每周亦要定時做核酸檢測，故已提供另一層保護。

他又指，若黃碼者要上班，將不能前往食肆或參加聚集性活動，故要單獨用膳：「唔可以同其他人一齊食。」被問及不遵守會否有法律責任，他只稱現時在醫院、院舍已有同樣建議。

豁免使用安心出行人士紅黃碼未必會發現 盧寵茂稱會檢討

盧寵茂亦承認，目前獲豁免使用安心出行的人士，包括65歲以上長者或殘疾人士等，未必能顯示出是否屬紅碼或黃碼人士，「可能唔會被發現。」被問及是否屬漏洞，他稱當局會繼續檢討措施。

核酸檢測量增約一倍

盧寵茂表示，在過去一個月，政府已加大核酸檢測量，6月每日平均只得5至6萬次，但隨後已提升約一倍，7月已接近每日12萬次。他亦指，現時近99%的核酸檢測已可在24小時內出結果，未來希望速度可更快，並增加採樣點，令市民更方便。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

盧寵茂又指，政府一直考慮要精準抗疫，希望在低代價下，可達到高效果。他重申，參考到檢疫期間的數據，整體境外人士的確診率是4%，即每1,000人來港便有40人確診，而來港人士在機場的核酸檢測已可發現一半的確診個案；第2日檢疫酒店的核酸檢測亦可發現80%個案。他指，由於大部份個案已能發現，而再確診機會亦低於1%，故形容比例與社區的數字接近，甚至更低。

被問到政府目標會否取消所有酒店檢疫日數，盧說，疫情仍有很多不確定性，全球很多地方出現新變種病毒或反彈，而本港亦未完全可控制疫情，故仍要繼續關注。至於日後會否再增酒店檢疫日數，他稱疫情反覆不定，即使不是新冠疫情，將來亦可能有新發現的傳染病，因此很難保證。