旅發局夏日賞賞你｜8.11開搶可用消費券　鏞記酒家滿$1000減$750

旅發局「夏日賞賞你」第三批將於本周四（11日）中午12時推出，提供62款共逾4.8萬份限量獎賞，先到先得，換先即止。今次優惠繼續低至25折，包括鏞記酒家單一消費滿1,000元即减750元、金至尊珠寶購買正價珠寶鑽飾或定價黃金貨品滿3,000元，即減2,000元、牛涮鍋原價288元的1人放題，25折優惠價72元。若市民錯過本批獎賞，最後一批搶領為8月25日。



此外，政府第二階段消費券首期2,000元，早前於8月7日派發，由於限量獎賞並非先付款後使用，因此若該批店舖支援消費券付款，市民則可使用消費券付款。



▼「夏日賞賞你」第三批限量獎賞名單▼



第三批62款限量獎賞共4.8萬份

旅發局「夏日賞賞你」第三批逾4.8萬份限量獎賞，將於本周四（11日）中午12時起開放搶領。今次優惠主題為「海鮮狂熱」和「豪買豪食」，涵蓋62個景點及餐飲零售商戶，包括米芝蓮星級食府優惠、人氣手工雞蛋卷購物折扣等。多個獎賞的優惠折扣繼續低至25折，名額有限，先到先得。當中包括︰

．牛涮鍋極罕穀飼牛封門柳、日本九州白豚肉之晚市放題一人前，原價288元，25折優惠價72元。



．鏞記酒家凡單一消費滿1,000元即减750元、阿一海景飯店「阿一砥礪奮進廿五載經典套餐（1人）」，原價628元，25折優惠價157元。



．海寶漁港特選晚飯絕配，原價500元，25折優惠價125元。



．金至尊珠寶凡購買正價珠寶鑽飾或定價黃金貨品滿3,000元，即減2,000元。



上月首批限量獎賞1小時搶光

除了限量獎賞外，旅發局亦在網站開放逾100間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

早前兩批搶領活動均大受歡迎，踏正中午12時，網頁便出現「塞車」，須等候10分鐘以上才可進入頁面。旅發局早前曾表示，由於活動反應熱烈，7月14日首批共5.5萬份獎賞，在開放1小時已全數領取完畢。

旅發局夏日賞賞你爭奪方法。（旅發局提供）

最後一批獎賞為8月25日

最後一批獎賞將於8月25日中午12時供市民領取，市民可先到市民可於Discover Hong Kong網站登記帳戶。此外，旅發局指網站內的電子平台，亦搜羅由逾100間商戶提供的其他精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

市民在搶領前，須注意4個事項︰

1. 每個用戶只可在「我的錢包」同時儲存最多3份限量獎賞。

2. 若「我的錢包」儲滿3份限量獎賞，必須先到商戶兌換，在騰出空位後，方可領取其他限量獎賞。

3. 所有限量獎賞一經領取，不得刪除。

4. 所有限量獎賞新增至「我的錢包」起計30天內有效，逾期無效。

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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限量獎賞可用消費券付款

此外，政府第二階段消費券首期2,000元，早前於8月7日派發，由於上述獎賞並非先付款後使用，因此若該批店舖支援消費券付款，市民屆時則可使用消費券付款。換言之，市民須先申請帳戶，其後在獎賞推出日領取，於30日內到商戶通知店員兌換獎賞，並掃瞄其二維碼及付款。