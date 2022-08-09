蔡展鵬光顧按摩店涉賣淫案　警員突上門搜查　按摩師露慌張神色

警務處國安處首任處長蔡展鵬疑曾光顧的按摩院，被揭疑有提供色情服務案續審，放蛇警今(9日)續在東區法院作供，他憶述第3次喬裝顧客到涉案按摩院時，女按摩師稱她只提供最低價的兩項服務，他選了最便宜的手淫，未幾其隊員便依計劃上門搜查，他見按摩師變得慌張，並向他說：「差佬啊！你快啲著番啲衫。」。



第三次放蛇按摩師只提供兩服務

偵緝警員郭建燊稱，他於2021年3月19日第三度到位於灣仔的VIET SPA放蛇，並趁他獨自在房間等候時，致電在譚臣道候命的同僚。當日他獲安排由Julia接待，Julia進入房間後向郭稱：「500蚊、600蚊揀一個，我剩係做呢兩樣。」郭選擇了500元的手淫服務。Julia便為他按摩約3分鐘，郭突聽到房外傳來嘈吵人聲，並有人敲門稱：「警察！開門！」Julia聞言神色慌張，並即叫他穿回衣服。

涉案按摩院VIET SPA位於灣仔。

有向同僚指認兩名女被告

郭聽罷穿好衣服坐在床上，Julia便開門予偵緝警員18062進入。郭之後走到大廳見到兩名女被告：李亦晴和元秋香坐在沙發上，郭稱有向同僚指認兩人，兩名被告之後被捕。

四名被告：女按摩師李亦晴(36歲)、無業女子元秋香(34歲，越南籍)、女按摩師張明芳(35歲)，及無業男胡炳雄(61歲)。3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指她們於2020年10月至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓，即VIET SPA，管理賣淫場所；李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控在同一期間同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

案件編號：ESCC 1161/2021

其中三名被告。(詳看下圖)