疫情｜8校個別班級爆疫須停課　St. Catherine's幼稚園再度上榜

本港今日（9日）續有逾4,000宗確診個案，衞生防護中心今接獲401宗學校呈報個案，涉及280間學校。衞生防護中心傳染病處主任張竹君宣布，再有8間學校個別班級出現爆發需要停課，包括曾多次爆發疫情的九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園，其LOWER C PM班有兩名學生染疫，該班需停課一星期。



另有3間老人院及3間殘疾院舍出現個案，被列為密切接觸者的院友或員工需要檢疫。



401宗學校個案 St. Catherine's幼稚園再有班別停課

張竹君表示，今日新增401宗學校呈報個案，涉及280間學校，包括330名學生及71名教職員，分別來自78間幼稚園、125間小學、75間中學及2間特殊學校。另有157間學校在過去7天有2宗或以上個案，其中8間因有班級出現多於1宗個案，故需停課7日，包括曾多次爆疫停課的九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園，該校LOWER C PM班有2名學生染疫。

嗇色園主辦可立小學4學生中招

其餘停課學校包括黃大仙嗇色園主辦可立小學6D班，該校有4名學生確診，當中3人昨日已染疫，故中心已要求有關班別停課，今日再增一名學生確診；深水埗聖方濟愛德小學3C班，有3學生染疫；東涌天主教學校4A班，3名學生中招；元朗激活幼稚園4D班，3名學生染疫；聖公會慈光堂聖匠幼稚園高信班，分別有2名學生及2名老師確診；大埔舊墟公立學校5B班，3名學生中招，以及位於沙田區的特殊學校才俊學校，該校P5班有19名學生，2名學生染疫。

3間老人院及3間殘疾院舍現個案

張竹君又稱，再接獲3間老人院舍及3間殘疾院舍報告出現個案。老人院方面涉及青衣鐘聲慈善社劉梅軒安老院有1院友染疫，3名院友及3名員工需檢疫；屯門基德藍地護老院有限公司，1員工染疫、1院友需檢疫；筲箕灣騰達護老中心，1名員工及1名院友染疫，1名院友要檢疫。

殘疾院舍則涉及屯門循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居，1名院友染疫，3名院友檢疫；荃灣彩怡之家，1名院友染疫，9人列作密切接觸者；黃大仙基督教家庭服務中心誠愛兒童之家及誠謙兒童之家，1名院友染疫，3名院友需檢疫。

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