消費券｜Tap&Go用戶呻增值功能又被禁　兩招破解可付款超$2000

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二階段消費券首期2,000元於本周日（7日）派發，但有Tap & Go用戶向《香港01》表示，無法使用App內的增值功能，以致超出2,000元的交易需分單付款，認為造成不便。



Tap & Go日前便提供兩個貼士，用戶可在10月1日後增值消費券帳戶；10月1日前則可致電客戶服務熱線，由專人提供增值服務。



Tap & Go用戶反映增值功能無法使用

為了區分政府消費券及用戶帳戶的金額，Tap & Go另設消費券電子錢包，並設有增值功能方便用戶花光所有消費券餘額。不過近日有讀者向《香港01》表示，其增值功能無法使用，頁面顯示「Opps！增值功能只限一次，你已經曾經增值」。社交平台Facebook亦有網民討論到相關問題。

增值功能被限制，意味當交易額超出2,000元，用戶只能夠拆單付款，或使用非消費券的金額付款。然而並非所有商戶，例如網店便不提供拆單的服務。

Tap & Go︰可致電客服增值

Tap & Go第二階段消費券派發日期為8月7日及10月1日，分別為2,000元及3,000元，可累積兩期一併使用，有效期至2023年2月28日。Tap & Go回應《香港01》指，10月1日起將開放增值功能，上限為3,000元。

Tap & Go亦向有需要的用戶提供特別安排，若有需要在10月1日前增值，可聯絡Tap & Go的客戶服務熱線（2888 0000），將有專人為用戶提供增值服務。

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