消費券｜AlipayHK突破125萬人領券創新高　近3萬人首日花光$2000

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二階段消費券2,000元昨（7日）派發，AlipayHK今（8日）公布，登記領取消費券的用戶創新高，即突破去年約125萬登記數目。此外，AlipayHK昨日錄得50萬張商戶優惠券領取記錄，有近3萬消費券用戶花光2,000元，最高金額的金額更逾5萬元。



此外，麥當勞自6月加入AlipayHK的「品牌Channel」後，其關注量突破30萬人。麥當勞為將為用戶推出多項優惠，包括印花兌換5元電子優惠券、10元換購原味麥炸雞、珍寶超值早晨套餐減3元等。



AlipayHK︰消費券派發首日最大宗交易額逾5萬元

雖然今次消費券派發新增兩間營辦商，即PayMe、BoC Pay，但AlipayHK公布，登記AlipayHK領取消費的用戶數目再創新高，沒有詳述用戶實數。換言之，除了八達通能堅守逾400萬名用戶外，AlipayHK亦不受新競爭者的威脅，更超越去年兩成份額，即約125萬人的數目。

AlipayHK表示，受惠於用戶人數增長及商戶支持其營銷新模式下，消費券派發首日交易金額，較前一日增逾130%。當中，近3萬消費券用戶已用光首期2,000元消費券，其中最大單筆交易額逾5萬元。

AlipayHK亦公布，商戶亦向AlipayHK用戶推出多項優惠，首日用戶合共領取逾150萬張商戶優惠券，形成槓桿效應，用戶用戶交易總金額帶動商戶生意增近30%。

麥當勞登陸AlipayHK關注量突破30萬人 交易額較去年同期增七成

AlipayHK早前5月為商戶開發「品牌Channel」專頁，商戶零開發成本，便可配備營銷、關注等功能。AlipayHK公布，截至7月已有逾130個品牌加入，數據更顯示，用戶在關注「品牌Channel」後，交易金額和頻率增加20%。

當中，麥當勞自6月加入「品牌Channel」後，其關注量突破30萬人，6月使用AlipayHK交易筆數及金額，較去年同期分別增近50%及70%。因此麥當勞為將為AlipayHK用戶，推出多款優惠，包括印花兌換5元電子優惠券、以10元換購原味麥炸雞、珍寶超值早晨套餐減3元等。

至於「品牌Channel」的預售電子禮券方面，星巴克因應銷情理想，本月再加推買10張送3張電子現金券。同時中秋節臨近，各月餅商戶亦加入預售電子禮券，例如以53折購酮福堂生酮流心奶皇月餅禮盒裝、65折購美心流心四式月餅及8折享皇玥經典流心雙輝月餅。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩。（資料圖片／盧翊銘攝）

總經理李詠詩︰商戶提供優惠總值較去年翻倍

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，今年增加兩間營辦商參與發放消費券，因此對登記用戶數繼續創新高感到高興。她認為，商戶提供的優惠總值較去年翻倍，亦無疑是對AlipayHK的肯定。

李續指，AlipayHK目前擁有逾330萬活躍用戶，註冊用戶早於兩年前已突破500萬，是目前最多用戶的電子錢包。她說，AlipayHK會再接再厲，繼續拓展不同場景，持續與商戶、商場及政府，推出各項優惠和電子支付服務，以滿足用戶所需。

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