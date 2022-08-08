消費券｜市民怨失資格不獲短訊通知：一直長居香港　只想輕鬆收錢

第二階段消費券昨（8日）發放，早前政府規定曾以「永久離開香港」提早領取強積金的人士，將不合乎獲發第二階段消費券的資格，卻有大量市民曾因其他原因提早領取強積金被DQ。部份市民反映，自己一直長居香港，現時卻未獲派今期消費券，更未收到任何手機短訊提醒自己是否合乎資格，批評政府缺乏清晰資訊。



有不少市民因各種原因無法獲得消費券，到旺角始創中心的服務中心查詢或複檢資格。（麥鍵瀧攝）

政府延長8間消費券臨時服務中心的服務時間至8月13日。位於旺角始創中心的服務中心，今（8日）有不少市民因各種原因無法獲得消費券，到場查詢或複檢資格。

譚先生一直以八達通領取消費券，過去一直無大問題，但昨天打算到便利店領取今期消費券時，才發現自己不合資格。他表示自己曾因其他原因提早領取強積金，但本人沒有亦無意離開香港，之前也沒有收到任何關於合格或失格的短訊，直到昨天才知道自己無法領取。經查詢，現時需要等候六星期進行複檢，才可領取消費券。

經已退休的譚先生需要消費券幫補日常開支，認為現時要等令他感到「等到蚊都瞓」和「心掛掛」，希望政府能提供合理安排。

▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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林先生的情況亦同樣，沒有收到任何手機短訊通知合資格領消費券，所以前來查詢。他表示，對服務中心的處理尚算滿意，有解決到他的問題，處理所需手續後需等待複檢結果。不過他認為政府修改派發消費券門檻是多此一舉，亦等同擾民，稱「大家都是香港人，我只是想輕鬆收錢，為何要複雜化？」

有市民指自己仍然就業，亦沒有提早領取強積金，也不能獲取本期消費券，致電支付寶查詢，對方稱政府沒有將金額撥到她的帳戶上，要她到服務中心尋求協助。