增4045宗確診　3未打齊針長者離世　青山醫院精神科女病房4人確診

本港疫情持續，今日（9日）新增4,045宗確診個案，另外醫管局呈報3宗死亡個案，涉及2男1女，全部未完成三針疫苗接種，當中一名90歲男患者於8月2日快測陽性，3天後（5日）被家人發現昏迷，送往急症室後已無生命表徵。現時累計有27名留醫病人危殆，21人病情嚴重，當中8名危殆病人正於深切治療部留醫。



另外，醫管局報告青山醫院成人精神科女病房，一名女護士8月4日經員工定期檢測中確診，今日發現再多兩名病人確診。連同昨日公布一名病人染疫，累計3名病人及1名員工染疫，目前情況穩定。醫院正調查4人關連，至於同房有10名病人被列作緊密接觸者需要隔離。涉事病房已停收新症，並已清潔消毒。



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增3宗死亡個案 90歲長期病翁快測陽性3天後在家昏迷亡

本港今日新增4,045宗確診個案，當中有3,783宗為本地個案，262宗為輸入個案。另外醫院管理局呈報3宗死亡個案，涉及兩男一女，年齡介乎87至93歲，3人均未完成接種疫苗，當中一名90歲男患者已接種兩針疫苗，本身有糖尿病、血壓高，於8月5日被家人發現昏迷，送到急症室時已無心生命表徵，宣告死亡，個案將會轉交死因庭調查。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，患者於8月2日曾快速測試陽性並已作呈報，暫未有相關資料顯示患者曾否求醫。

其餘兩名離世患者分別為93歲男患者及87歲女患者，93歲男患者本身有肺癆，曾有腸癌，曾做手術，另有慢性氣管阻塞病及心衰竭，7月中因氣喘、咳及有痰入院求醫。患者確診後曾入院接受治療，服用新冠口服藥後，情況逐漸好轉，並接受康復治療。但於8月初突然血壓不穩、心電圖有變化，臨床心臟病變，情況惡化於8月7離世。

而87歲女患者本身有血壓高，心率不正、心衰竭、心瓣倒流等問題需要入院。患者最初因因心口痛入院，發現貧血，之後確診新冠，病情慢慢惡化。患者亦因心臟問題引致其他器官衰竭，至昨日離世。

增4危殆及3嚴重個案 8名危殆病人於深切治療部留醫

關慧敏指，現時有1,546名確診病人分別在各大公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫，當中195名為新確診病人。昨日新增4名病人情況危殆，3人病情嚴重，現合共有27名病人危殆，21人病況嚴重，其中8名危殆病人正於深切治療部留醫。

青山醫院成人精神科女病房3病人1員工染疫。（鄭子峰攝/資料圖片）

青山醫院成人精神科女病房3病人1員工染疫

另外，醫管局報告青山醫院成人精神科女病房，一名女護士8月4日經員工定期檢測確診，醫院已安排病房所有病人及員工檢測，今日發現再多兩名病人確診，連同昨日公布的一名染疫病人，涉事病房累計有3名病人及1名員工染疫。

醫院正調查染疫4人關連，有關病人及職員正接受隔離治療，4人目前情況穩定，同房有10名病人被列作緊密接觸者需要隔離。涉事病房已停收新症，並已清潔消毒。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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張竹君：「3+4」實施預計比例上會多了輸入個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，隨「3+4」隔離酒店檢疫安排實施，預計抵港旅客人數會上升，因酒店接收的旅客會增加，比例上亦一定會多了輸入個案。她續說，正於酒店檢疫的旅客，會有序離開酒店，前提是要有關旅客已完成3日隔離及檢測，暫無提早完成檢疫的詳細旅客數字。另外，昨晚12時起確診的患者已有「紅碼」，但無具體人數數字。