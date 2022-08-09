MIRROR演唱會｜辭演日本音樂祭　東瀛遊︰逾20人無退團、如期出發

MIRROR紅館演唱會巨型屏幕突然墜落擊傷舞蹈員的嚴重事故，當中李啟言（阿Mo）仍留醫深切治療部。MIRROR原定於本月20日赴日本參加《SUMMER SONIC》音樂祭，惟意外發生後12子停工，該音樂祭主辦單位於上周宣布MIRROR辭演。



東瀛遊早於上月以MIRROR招徠、吸引鏡粉報名的旅行團，未受其辭演而影響，該旅行社執行董事禤國全回應《香港01》透露，該團已有20人報名，並無任何顧客退團，將如期8月19日出發。



《SUMMER SONIC》旅行團最平19999元

日本於今年6月恢復通關，但規定旅客須以旅行團的形式入境，適逢MIRROR參加8月在日本舉辦的《SUMMER SONIC》東京場。東瀛遊隨即於上月獨家推出「東京SUMMER SONIC音樂節8天之旅」，出發日期為8月19日，原定名額60個，分兩個旅行團推出，團費分別為19,999元及22,888元。行程包括輕井澤、華嚴瀑布等地，並包回港的隔離酒店及檢測費用。

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音樂祭門票、日本簽證及隔離酒店不能退款

惟MIRROR第四場紅館演唱會發生嚴重事故，演唱會餘下場數全部取消，MIRROR處於停工狀態，原定紅館演出後首次衝出香港參與日本《SUMMER SONIC》音樂祭，主辦單位上周五（5日）宣布MIRROR因「不能預測的情況」而「未能參與」。其後有報道稱，不少已報名的鏡粉，紛紛聯絡東瀛遊要求退團。當時旅行社發言人表示，音樂祭門票、日本簽證及返港後的隔離酒店費用，已不能退款。至於機票、日本酒店及交通，則須查詢情況。

東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片／張浩維攝）

東瀛遊︰過往音樂祭已有不少捧場客

東瀛遊執行董事禤國全回應《香港01》表示，以往《SUMMER SONIC》音樂祭相關的旅行團，亦有為數不少的捧場客，認為音樂祭內有多個表演單位，「個Focus唔應該係你所講嘅樂隊。」他指，該日本團已有逾20人報名，由於日本簽證需時，因此已暫停再接收顧客，並透露並無任何顧客退團，將如期於8月19日出發。



東瀛遊昨日回應政府縮短酒店隔離的「3+4」措施時表示，將會退回4天隔離酒店之差價。換句話說，報團「東京SUMMER SONIC音樂節8天之旅」的團友亦能受惠退回隔離酒店相關費用。

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