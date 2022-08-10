紅黃碼｜4000人獲准提早放「疫監」　入境處禁變碼人士到兩處探訪

政府昨日（9日）起實施安心出行紅黃碼措施，並將在周五（12日）起縮短酒店檢疫期為「4+3」，為避免周五將有大批旅客退房造成混亂，至今日已在隔離酒店住滿3天的旅客可提早離開酒店，並將被區分為「黃碼」人士。

政府發言人指合資格的旅客可提早完成結束酒店檢疫及獲陸續安排有序離開指定檢疫酒店，今日約4,000名合資格旅客已獲安排提早離開指定檢疫酒店。入境事務處公布，由今日起禁止「紅碼」或「黃碼」人士不能進入青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心探訪。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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政府發言人表示，所有由昨日（9日）起確診的人士均會自動被區分為「紅碼」人士，由昨日起從海外地區或台灣抵港的人士，和現時正在指定檢疫酒店接受隔離的人士，同樣亦會自動被區分為「黃碼」人士。

無論進入處所的人士是以流動應用程式展示，還是以紙本形式出示「疫苗通行證」，處所的「驗證二維碼掃瞄器」及執法人員的工具均會具備功能，辨識他們是否屬於被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士。

紅黃碼均禁入青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心

雖然「黃碼」可以外出及上班，但不能進入主要審核處所，但一些羈留設施仍距「黃碼」人士進入。入境事務處發言人今表示，青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心由明日（10日）起，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士不能進入中心進行探訪，以減低高傳染性變異病毒株傳入風險；至於懲教署今日起，「紅碼」及「黃碼」人士均不能進入懲教院所進行探訪。

社交距離措施續延長 處所負責人須確保「黃碼」員工戴好口罩

另外，政府宣布續現行社交距離措施至8月24日，並特別提醒處所負責人，今日起確診者會被區分為「紅碼」人士，從海外地區或台灣抵港人士則會被區分為「黃碼」人士，其「疫苗通行證」會相應轉為紅色或黃色。處所負責人須按相關規定拒絕有關人士進入，並作出切實可行的安排，確保被區分為「紅碼」員工不可進入處所。如果有被區分為「黃碼」的人士於處所內工作，處所負責人須確保有關員工嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。

此外，須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人或管理人應於8月12日前，盡快更新其掃瞄器至4.4.0或以上版本，並在不遲於8月23日確保相關流動裝置在處所的營業時間內維持網絡連線狀態。

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