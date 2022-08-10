居港英婦飛機上離世　眾籌解困　港媽：生前熱心　東涌無人不曉

疫情阻隔相聚，但不隔離人心。居港15年的英國助產士Helen Rhodes，是東涌社區內深受歡迎的模範媽媽，Helen一家四口上周五（5日）啟程返英國展開新生活，未料到於三萬呎高空上的Helen突然在睡夢中離世，航機抵達德國法蘭克福後，基於當地規例，遺體不能繼續行程，現時仍滯留機場，丈夫和兩名年幼兒子只能先回英國安頓。



Helen生前好友近日發起網上眾籌，希望幫助家人處理遺體移送及辦理身後事，短短3日已籌得超過2.5萬英鎊（折合約23萬港元）。有認識Helen的東涌港媽向《香港01》透露，Helen為人熱心助人，經常為區內親子舉辦聯誼派對，又會協助交換兒童物資，可算是圈子內的核心人物，驚聞消息後感難過痛心，盼盡力回饋Helen一家，渡過難關。



眾籌網站目標籌集2萬鎊，協助Helen丈夫Simon運送運體返英國及辦理身後事。（互聯網）

眾籌2萬英鎊運遺體及辦身後事 3日超標

眾籌網站目標籌集2萬英鎊（折合約19萬港元），協助Helen丈夫Simon運送運體返英國及辦理身後事，短短3日已經達標，截至今日（10日）下午1時，已籌得超過2.5萬英鎊，有逾700人捐款。

居港15年的英國助產士Helen Rhodes，是東涌社區內深受歡迎的模範媽媽，在圈子內無人不曉。（資料圖片/梁鵬威攝）

港媽憶Helen：常搞聯誼派對 助交換小童物資

居住東涌、認識Helen多年的港媽Jocelyn向《香港01》指出，Helen為人熱心，樂於助人，經常為區內的母親舉辦聯誼派對，又會充當中間人協助交換小童物資，Helen兩名兒子年約7歲及4歲，經常帶兒子到東涌公園玩樂，又會一起到超市買餸，可算是圈子裏的核心人物，幾乎無人不曉。

Jocelyn慨嘆，得悉噩耗後大感震驚，頓感人生無常，「Helen臨上機前，將帶唔走嘅家品留畀大家，隨便拎走，仲叫大家多啲去英國探佢，無估到已經見唔到，大家都好傷心好難過」，希望眾籌款項可以幫助Helen丈夫解燃眉之急，「佢仲要睇住兩個小朋友，唔想佢為咗錢而奔波，希望可以幫助一家人解決眼前問題。」

居港15年的英國助產士Helen Rhodes，是東涌社區內深受歡迎的模範媽媽，在圈子內無人不曉。（資料圖片/梁鵬威攝）

居港15年 未能見親人最後一面

Helen本月5日啟程回英國，據眾籌發起人Jayne Jeje在眾籌網站指出，Helen登機數小時後被發現不省人事，相信在睡夢中離世，在餘下8小時航程，Helen的丈夫及兩名兒子一直陪伴在旁。航機降落德國法蘭克福後，基於當地規例遺體需留在機場，丈夫和兒子只能忍着別離之痛繼續前往英國。

Jayne又指，Helen擁有助產士專業資格，在港生活15年，因疫情關係一直未能回鄉探親，今次決定舉家回英展開新生活，惟最終未能見到家人一面。Jayne讚揚Helen樂於助人、友善、聰明、機智及慷慨，多年來在東涌活躍，獲不少人認識，她亦是社區群組「Tung Chung Mums」的重要成員，至少協助過200多名女士排憂解難。